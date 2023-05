Mülheim: Überholmanöver endet in Drama! Pkw kollidiert mit Ampel – drei Personen verletzt

Heftiger Unfall in Mülheim! Am Samstagabend (14. Mai) kam es im Stadtteil Heißen zu einem verheerenden Verkehrsunglück. Gegen 20.50 Uhr hatte ein 27-jähriger Fahrer eines Opel Corsa zum Überholmanöver angesetzt. Dabei hatte er das Krad einer 17-jährigen touchiert. Mit schrecklichen Folgen.

Die 17-jährige Krad-Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin waren durch die Kollision schwer gestürzt. Doch auch der Autofahrer verlor auf einer Kreuzung in Mülheim kurze Zeit später die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem es sich mehrfach gedreht hatte, rauschte es ungebremst in einen Ampelmast und kam dort zum Stehen.

Mülheim-Heißen: Opel-Fahrer verliert Kontrolle

Als die Beamten nach dem Unfall an der Kreuzung Aktienstraße/Oberheidstraße in Mülheim-Heißen eintrafen, bot sich ihnen ein erschreckender Anblick, wie eine Aufnahme zeigt. Am Einsatzort fanden sie zunächst zwei 17-jährige Jugendliche verletzt auf der Fahrbahn liegend vor, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nur wenige Meter entfernt stand ein vollkommen demolierter Opel Corsa.

In Mülheim-Heißen kam es am Samstagabend (13. Mai) zu einem heftigen Unfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Foto: Polizei Essen

Wie Zeugen später rekonstruierten, soll der 27-jährige Autofahrer auf der Aktienstraße in Richtung Mülheim unterwegs gewesen sein, als er auf eine rote Ampel zuraste. Dort stand bereits eine 17-jährige Krad-Fahrerin zusammen mit ihrer Beifahrerin auf der Linksabbiegerspur und wartete darauf, dass die Ampel auf Grün schaltete.

Noch bevor diese umgesprungen war, setzte der Opel-Fahrer von rechts zum Überholmanöver an. Doch dabei hatte er scheinbar die Geschwindigkeit des Zweirads unterschätzt. Beide Fahrzeuge touchierten einander – und die beiden 17-jährigen Mädchen gingen zu Boden. Für den Autofahrer ging die Fahrt noch kurze Zeit weiter, bis er die Kontrolle über den Corsa verlor. Nachdem er sich mehrfach gedreht hatte, kam er schließlich durch die Kollision mit dem Ampelmast zum Stehen.

Polizei sucht nach Zeugen

Bei dem Unfall wurden die drei beteiligten Personen schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Außerdem wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort gerufen. Der Führerschein sowie das Auto des 27-Jährigen wurden sichergestellt.

Noch mehr News:

Zwar ist davon auszugehen, dass der Corsa-Fahrer den Unfall mit seinem Überholmanöver auslöste. Dennoch sucht die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr jetzt nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn du einen Hinweis liefern kannst, melde dich bitte per Telefon unter 0201/8290 bei den Beamten.