Mülheim: Neu-Eröffnung im Forum! DAS gab’s in der Stadt noch nie

Shopping-Fans in Mülheim aufgepasst! Im Forum gibt es einen neuen Service, der in Mülheim einzigartig ist.

Demnächst kannst du deine Erledigungen in dem beliebten Einkaufszentrum noch bequemer erledigen.

Mülheim: Forum gilt als Besuchermagnet

Seit 1994 bietet das Forum in der Nähe zum Hauptbahnhof eine beliebte Einkaufsgelegenheit in Mülheim. Mit der Sanierung entwickelt sich der Platz zu einem echten Besuchermagneten.

Ein neuer Service könnte diesen Status laut der „WAZ“ noch weiter ausbauen. Schließlich bietet die dm-Filiale im Forum ein neues Konzept, das es in der Revierstadt noch nie gab.

Treuen Besuchern werden die Umbaumaßnahmen in der Drogerie aufgefallen sein. Am Donnerstag, 17. November, eröffnet der Markt seine Pforten im neuen Glanz. Auf einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern können die Kunden nach Herzenslust shoppen.

„Das ist ein Riesengewinn für das Forum – genau das richtige Zeichen, dass das Center sich modernisiert“, freut sich der Centermanager. Es wartet noch eine Besonderheit auf die Besucher.

Mülheim: Kunden erwartet besonderer Service

Statt des engen Kassenbereichs in der alten dm-Filiale zieren demnächst auch Selbstbedienungs-Schalter den Markt. So soll sich die Lage beim Bezahlen entspannen. Der „WAZ“ zufolge seien diese SB-Terminals zwar nichts Neues, jedoch einzigartig in Mülheim.

Worauf sich die Forum-Besucher noch freuen können, erfährst du in dem Artikel aus der „WAZ“.