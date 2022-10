Aldi Süd: Kundin entlarvt heftige Differenzen – und zwingt den Discounter zu einem Geständnis

Heftig! Nach dem Einkauf bei Aldi Süd fällt einer Kundin beim Blick auf die Quittung etwas Unfassbares auf.

Und zwar bemerkt die Kundin extreme Preisunterschiede zwischen dem Online-Angebot und dem in der Filiale von Aldi Süd. Nach ihrer Beschwerde reagiert jetzt auch der Discounter auf den Missstand. Allerdings lässt der Konzern eine entscheidende Frage unbeantwortet.

Aldi Süd: Heftige Preisunterschiede online und im Markt

„Lieber Aldi, warum gibt es bei Euch Preisunterschiede zwischen Markt und Webseite?“, fragt die Kundin auf Facebook nach. Sie teilt ein Foto von ihrem Kassenbon und macht im Besonderen auf den Preis für die „vegane Bio-Streichkreme“ aufmerksam, die sie im Laden gekauft hat.

Der Discounter bewirbt diese auf seiner Webseite für den Preis von 89 Cent. Im Markt in Pforzheim-Brötzingen, Baden-Württemberg, muss die Kundin allerdings 1,45 Euro dafür bezahlen. Auf diese Weise falle es ihr „echt schwer“, sich vorab über die Preise zu informieren. „Wie kommt so was?“, möchte die Kundin deshalb wissen.

Reaktion lässt Fragen unbeantwortet

Der Discounter entschuldigt sich daraufhin bei der verwirrten und wütenden Kundin. „Dem Unternehmen sei wohl ein Fehler passiert“, bringt eine Pressesprecherin Licht ins Dunkel. „Wir bieten die Streichcreme ab und zu zum Probierpreis von 0,89 Cent an. Das wurde wohl nicht wieder angepasst. Es tut uns leid, wenn dir das Ärger bereitet hat.“

Merkwürdig daran ist, dass es sich hierbei keineswegs um einen Einzelfall handelt. Denn die Kundin kann laut eigenen Angaben noch weitere Beispiele anführen, bei denen der Preise auf der Webseite deutlich günstiger seien als in der Filiale. Woran das liegt, erklärt der Discounter ihr allerdings nicht.

Mehr Nachrichten:

Was kannst du von dieser Story lernen? Es lohnt sich immer, nach dem Einkauf auf den Kassenbon zu schauen. In diesem Fall hat die Kundin dadurch zwar kein Geld gespart, aber es kann schon mal vorkommen, dass Angebotspreise an der Kasse nicht aktuell angezeigt werden. Dann solltest du die Mitarbeiter an der Kasse darauf hinweisen. Sonst bist zu selbst der Gelackmeierte, weil du zu viel gezahlt hast.