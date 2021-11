Aldi: Vorsicht vor Giftstoff! Dieses Lebensmittel solltest du besser nicht essen

Achtung bei deinem nächsten Einkauf bei Aldi! Ein Produkt aus dem Sortiment des Discounters ist von Öko-Test nur mit einem „ausreichend“ bewertet worden!

Der Grund: In dem beliebten Produkt der Aldi-Eigenmarke haben Experten einen gefährlichen Inhaltsstoff nachgewiesen.

Aldi: Giftstoff in beliebtem Lebensmittel entdeckt

Du findest das Produkt im Kühlregal bei Aldi. Es handelt sich um eine Art Joghurt, mit dem der Discounter bei diversen Kundengruppen punkten will, darunter Menschen, die unter Laktoseintoleranz leiden oder bei Veganern.

Aldi: Giftstoff entdeckt! Von diesem Lebensmittel solltest du dich besser fernhalten (Symbolbild). Foto: IMAGO / Sven Simon

Anstelle von tierischen Produkten haben die Mitarbeiter der Aldi-Eigenmarke Milsa bei der Herstellung dieses Joghurt-Ersatzes auf Sojabohnen zurückgegriffen. Heraus kam der „Milsa + Sojagurt Natur“, ein fermentiertes Sojaprodukt. Das wurde jetzt von „Öko-Test“ mit der Note „ausreichend“ abgewatscht – wegen des gefährlichen Inhaltsstoffs.

-----------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-----------------------------------

Dabei handelt es sich um das Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Es steht laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung unter dem Verdacht, Tumore auszulösen.

Den Sojagurt kannst du bei Aldi Nord und Aldi Süd kaufen. Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Das in den Aldi-Produkten entdeckte Glyphosat stammt vermutlich aus konventionell angebautem Soja, berichtet „Öko-Test“. Ebenfalls aus diesem Grund beanstandeten die Experten die Joghurt-Alternative „Life is so yummy Natural, fermentiertes Sojaprodukt“ von der Elsdorfer Molkerei.

-----------------------------------

Aldi: Andere vegane Joghurts schnitten besser ab

Anders sah es bei den 20 weiteren untersuchten Joghurt-Alternativen aus. Sie schnitten bei „Öko-Test“ deutlich besser ab: Fünf erreichten die Note „befriedigend“, vier bekamen ein „gut“, elf schnitten mit der Bestnote „sehr gut“ ab. Sie waren alle glyphosatfrei.

In den USA wurde der Herbizid-Hersteller Monsanto wegen des Glyphosateinsatzes bereits von über 100.000 Krebskranken verklagt. Ausgleichszahlungen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar waren die Folge für das Unternehmen.

