Aldi in Mülheim führt endlich DIESEN Service ein – doch er gilt nicht für alle Kunden

Aldi gilt für viele Kunden als erste Adresse für ihre gewohnten Einkäufe. Der Discount-Riese bietet in seinem Sortiment nahezu alles an, was man im Alltag braucht – neben Lebensmitteln auch Hygieneartikel und Haushaltsgegenstände.

Jetzt will Aldi einen weiteren Kundenwunsch erfüllen und seinen Service grundlegen ausbauen. Ein Probelauf soll schon bald zeigen, ob der neue Aldi-Service zukunftsfähig ist.

Aldi Süd führt endlich DIESEN Service ein

Für viele Kunden bietet Aldi alles, was sie von einem Supermarkt erwarten und brauchen. Doch im Gegensatz zur Konkurrenz wie zum Beispiel Rewe, hinkt der Discounter in einem Bereich hinterher: dem Lieferservice.

Das soll sich nun aber bald ändern, wie Aldi Süd jetzt ankündigt. Rund 13000 Produkte, also ein Großteil des Sortiments, werden ab Juni per Online-Lieferservice bestellbar sein, wie „Business Insider“ berichtet. Kunden können die Bestellung per App oder Website aufgeben, können dabei aus dem Trockensortiment, den Kühlartikeln und den Tiefkühlwaren wählen. Der Preis für die Artikel gleicht denen im Laden vor Ort, allerdings fällt eine zusätzliche Liefergebühr an.

Die Warenlieferung wird montags bis samstags erfolgen, die Bestellungen werden per Elektrolieferfahrzeugen aus einem sogenannten „Dark Store“, in welchem das Sortiment gelagert ist, zu den Kunden gebracht.

Aldi Süd: Service gilt vorerst nicht für alle Kunden

Laut „Business Insider“ gibt es jedoch einen Haken an der ganzen Sache: Der neue Service gilt erstmal nur als Test und daher nicht für alle Kunden. So können zunächst nur Aldi-Mitarbeiter im Stammgebiet der Mülheimer Konzern-Zentrale den Online-Lieferservice nutzen. Erst ab dem vierten Quartal diesen Jahres (September-Dezember) soll das Angebot allen Aldi-Kunden in Mülheim zur Verfügung stehen.

Aldi Süd möchte so erst einmal praktische Erfahrungen mit dem Geschäftsmodell sammeln, das aktuell rein zur Kundenbindung dient und keinem Einzelhändler Geld einbringt. Auch ein „Click & Collect“-System soll künftig getestet werden – der stationäre Handel soll jedoch Kern des Aldi-Geschäfts bleiben.