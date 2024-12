Zoom Gelsenkirchen: Hinter den Kulissen gefilmt – diese Tiere bekommen Besucher nie zu sehen

Im Zoom Gelsenkirchen gibt es allerhand Tiere zu bestaunen. Logischerweise sind wohl die allermeisten von ihnen für die Besucher auch sichtbar, immerhin ist es genau das, was ein Zoo ausmacht. Doch DIESES Tier bekommst du eigentlich nie zu sehen.

Und auch der Zoom Gelsenkirchen möchte seinen Fans etwas Gutes tun und hat seinen eigenen Adventskalender in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen. Hinter Türchen Nummer drei verbarg sich etwas ganz Besonderes. „Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen! Dort lebt ein Bewohner, den unsere Besucher normalerweise nicht zu Gesicht bekommen: der Feldhamster“, heißt es.

Zoom Gelsenkirchen zeigt einen seltenen Bewohner

Am 3. Dezember postete der Zoom Gelsenkirchen ein Video, welches den rund 70.700 Followern auf Facebook einen Blick hinter die Kulissen gewährt. „Heute sind wir im Schildkrötengarten“, heißt es in dem rund 1:20-minütigen Clip zu Beginn.

Doch der Zoo will seinen Besuchern nicht die Schildkröten zeigen, nein. Stattdessen stehen plötzlich die Feldhamster im Rampenlicht! „Wir befinden uns jetzt in der Hamsterzuchtstation. Jedes Tier hat immer zwei solcher Einzelboxen, die durch einen Gang und mit Schieber verbunden sind“, erklärt eine Pflegerin in dem Video.

So viele Feldhamster leben im Zoom Gelsenkirchen

Momentan hält der Zoo dort drei ausgewachsene Hamster und neun Jungtiere. Feldhamster sind Einzelgänger – und leben deswegen im Zoom allein. „Das finden die total gut“, weiß die Pflegerin. Zudem gilt der Feldhamster als beinahe ausgestorben. „Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit unseren Nachzuchten dafür sorgen, dass es in Zukunft hoffentlich in der Natur wieder gesunde und stabile Populationen gibt.“