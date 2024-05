Zoom Gelsenkirchen macht es offiziell – dieser Anblick im Gehege macht Besucher verrückt!

Im Zoom Gelsenkirchen gibt es allerhand Tiere zu bestaunen: Vom Tiger bis zum Eisbär ist alles mit dabei. Doch der Zoo hat für seine zahlreichen Besucher nicht nur exotische Tiere auf Lager. Auf dem Grimberger Hof zum Beispiel findest du auch Ziege, Esel und Co. Und von dort gab es jetzt eine schöne Nachricht zu vermelden.

Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt der Zoom Gelsenkirchen seinen Besuchern nur allzu gerne Einblicke hinter die Kulissen des Tierparks. Und mit dem neusten Video machen die Verantwortlichen gleich mal die Geburt eines neuen Tieres auf dem Grimberger Hof offiziell!

+++Zoom Gelsenkirchen: Pfleger greifen in Gehege durch – Tiere nicht mehr wiederzuerkennen+++

Zoom Gelsenkirchen: Zuwachs auf dem Grimberger Hof!

In dem Clip ist zu sehen, wie eine Zoo-Angestellte die Besucher virtuell durch den Hof führt. „Heute ist alles ein ganz klein wenig anders. Wir haben ein Kalb bekommen gestern Nacht“, berichtet sie freudestrahlend.

Ebenfalls interessant für dich: Zoom Gelsenkirchen: Pfleger stocksauer auf Chaoten-Besucher – „Gefährdet das Leben der Tiere“

Dann schwenkt die Kamera auch schon in das Gehege, in dem die Baby-Kuh bei ihrer Mutter liegt. „Schön, dass das zweite Kälbchen nun auch da ist. Alles Gute für Mutter und Kind“, schreibt eine Besucherin unter das Video, welches bereits im Februar gedreht wurde, aber erst am Samstag (25. Mai) online ging.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auf dem Grimberger Hof können die Tiere auch gestreichelt werden

Der westfälisch gestaltete Bauernhof ist eine Mischung aus Streichelzoo, Spielplatz, Bauerngarten und Gastronomie, wie es auf der Webseite des Zoom Gelsenkirchen heißt. Zu sehen gibt es hier unter anderem Meerschweinchen, Zwergziegen, Zwergesel, Hinterwälder Rinder, Hauskaninchen und Rotbunte Husumer Schweine.

Doch nicht nur die Kühe haben in diesem Jahr Nachwuchs bekommen. Auch bei den Schweinen gab es süßen Zuwachs! Sechs Ferkel wurden geboren. Mehr dazu liest du hier.