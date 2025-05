Seltene Szenen in der Zoom Gelsenkirchen – 8 Tierpfleger auf einmal im Giraffenhaus!

Dieser Einsatz in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ist nichts für schwache Nerven oder besser gesagt: für schwache Nasen. Gleich acht Tierpflegende sind ausgerückt, um das Giraffenhaus auf links zu drehen.

„Der Tod eines jeden Allergikers“, kommentiert ein Tierfreund die Videoaufnahmen aus dem Gehege auf der Facebook-Seite der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Sie alle wurden Zeugen seltener Szenen.

Seltenes Video aus der Zoom Gelsenkirchen

Wer Meerschweinchen oder Kaninchen bei sich zu Hause hält, kennt das Spiel. Der Käfig muss regelmäßig ausgemistet werden. Andernfalls würden die Tiere in ihrem eigenen Kot leben und sich alles andere als wohlfühlen. Ganz zu schweigen von den Gerüchen, die von dem Käfig ausgehen.

Was für den Lebensraum von Kleintieren gilt, ist bei größeren Tieren wie natürlich ebenso wichtig. Und so stand kürzlich eine Säuberungsaktion im Giraffenhaus im Gelsenkirchener Zoo an. „Nur eben in ganz anderen Dimensionen!“, wie die Verantwortlichen eindrücklich zeigen.

Tierfreunde staunen: „Krass“

Es galt, das alte Stroh zu entfernen, den Boden und Wände mit dem Hochdruckreiniger abzuspritzen und später frisch duftendes Stroh hineinzubringen. Und dafür rückten nicht nur acht Tierpflegende an. Um das verbrauchte Stroh zu entfernen, kamen sogar schwere Maschinen zum Einsatz: „Krass, erstmal alles mit dem Bagger wegmachen“, staunt eine Tierfreundin.

Die ganze Prozedur ist nach Angaben der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen übrigens nicht alltäglich. In der Regel werde nur ein Teil des Stalls gereinigt oder Mist aus dem Stroh entfernt und nachher neues hinzugefügt.

„So eine Komplettreinigung als große Aktion wird eher einmal im Jahr durchgeführt“, erklären die Verantwortlichen die seltenen Szenen. Die Tierfreunde freuen sich, Zeuge des Spektakels geworden zu sein: „Danke für diesen interessanten Einblick. Die Giraffen freuen sich.“