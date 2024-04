Zoom Gelsenkirchen: Nachwächter verrät irres Geheimnis – Besucher hätten es nie erfahren

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen lockt jedes Jahr tausende Besucher an. Viele Besucher schätzen den safari-ähnlichen Charakter der Gehege, in denen teilweise verschiedene Tierarten aus jeweiligen Herkunftsregion gemeinsam zusammenleben.

Martin Althaus hat einen ganz anderen Blick auf die Zoom Gelsenkirchen. Als Nachtwächter streift er durch den Zoo, wenn keine Besucher mehr da sind. Im Podcast „ranGEZOOMt“ enthüllt er ein Detail, das vielen sogar vermutlich nicht aufgefallen wäre.

Zoom Gelsenkirchen: Nachtwächter verrät Geheimnis

Nachts alleine durch den Zoo streifen. Was der Traum vieler Kinder ist, ist für Martin Althaus Berufsalltag. Gemeinsam mit seiner Hündin „Frau Tom“ schaut der Nachtwächter in der Zoom Erlebniswelt nach dem Rechten. Auch nach Jahren ist der Tierfreund begeistert von seinem Job. Sein Leuchten in den Augen ist dem Nachtwächter beinahe durch den Podcast abzulesen.

Althaus genießt nach eigenen Angaben die Stille in der Nacht und schätzt die einzigartigen Tierbeobachtungen, die er durch seinen Job im Zoo machen kann. Insbesondere bei nachtaktiven Tieren dürften diese außergewöhnlich sein. Doch dazu enthüllt Martin Althaus ein Geheimnis bei einem Teil der nachtaktiven Bewohner.

„Wir machen denen einen verrückte Welt“

„Wir machen denen eigentlich eine verrückte Welt“, verrät der Nachtwächter und weiter: „Wir suggerieren denen nachts, dass es Tag ist, damit die Besucher am Tag die Möglichkeit haben, die Tiere zu sehen.“ Nachts Licht an und tagsüber dann etwa Tageslicht? Würde das nicht zu Stress bei den Tieren führen? „Nein“, erklärt Zoom-Sprecherin Franziska Gerk auf Nachfrage von DER WESTEN.

Zum einen werde die Tagesumstellung nur beim „Nördlichen Grauen Schlanklori“ (nachtaktive Affenart) umgesetzt.

So sieht er aus, der Nördliche Graue Schlanklori. Foto: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Zum anderen handle es sich um ein Gehege, das in einer von Tageslicht geschützten Ecke des Zoos liege. Diese Anlage werde tatsächlich nachts mit Tageslichtlampen beleuchtet und tagsüber nur mit Dämmerlicht. Negative Auswirkungen auf die Tiere habe das nicht, so die Zoom-Sprecherin: „Die fühlen sich so wohl, dass es gerade Nachwuchs gibt.“ Bei anderen Tierarten werde der Tag-Nacht-Rhythmus hingegen nicht umgestellt.