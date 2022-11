Gelsenkirchen: Weihnachtsmarkt-Besucher erleben traurigen Anblick – „Bei uns verkommt alles“

Der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen hat in den vergangenen Jahren reichlich Kritik einstecken müssen. Vom Heinrich-König-Platz streckte sich der Markt wie ein Flickenteppich über die Bahnhofstraße bis hin zum Bahnhofsvorplatz. Doch zuletzt hatte sich etwas getan. Seitdem das Weihnachtsdorf zwischen den beiden Kirchen aufgebaut wird, ist die Weihnachtsstimmung merkbar gestiegen.

Doch an anderer Stelle folgte in diesem Jahr die Ernüchterung. Ein Weihnachtsmarkt-Geheimtipp in Gelsenkirchen stand lange auf der Kippe. Was die Besucher dort jetzt vorfinden, macht sie reichlich unglücklich.

Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen: „Bei uns verkommt alles“

Die Rede ist vom Weihnachtsmarkt im Stadtteil Buer. Denn von dem ist in diesem Jahr wenig zu sehen, beklagen Gelsenkirchener in einer lokalen Facebookgruppe. Sie entdecken nur ein paar Buden und ein Karussell auf der Hochstraße. „Hat mit Weihnachtsmarkt nichts zu tun“, findet eine Anwohnerin. Eine andere schimpft: „Wird jetzt Gelsenkirchen hübsch gemacht und bei uns in Buer verkommt alles?“

Hinter dem Anblick in Buer steckt allerdings eine längere Geschichte. Mitte des Jahres war völlig unklar, ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Denn die Buersche Werbegemeinschaft hatte sich im Frühjahr aufgelöst. Und die Interessengruppe hatte den lokalen Weihnachtsmarkt über viele Jahre organisiert (mehr hier). Das Aus für den Weihnachtsmarkt in Buer? Nein! Denn die Eventagentur „Service Krafzig“ sprang kurzfristig ein und bat in der „WAZ“ um Nachsicht.

„Wir konnten mit der Planung erst vor einigen Wochen beginnen“, erklärte Michael Krafzig Anfang Oktober in der Zeitung. Er kündigte eine abgespeckte Version an. Aber auch eine Neuerung.

Das ist neu auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Buer

So wird es in diesem Jahr auf der Domplatte an drei Wochenenden das sogenannte „Winterdorf“ geben. Neben dem Weihnachtsmarkt auf der Hochstraße (17. November bis 23. Dezember) soll an den Wochenenden ab dem zweiten Advent ein großes Rahmenprogramm abgehalten werden.

Dazu sind Bürger eingeladen, sich daran zu beteiligen, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr besinnlich wird. „Ihr könnt Euch auf unserer Bühne präsentieren oder kostenlos einen Stand bei uns mieten, um dort eure Vereinskasse oder Gruppenkasse aufzubessern“, erklärt der Veranstalter auf seiner Webseite und weiter: „Von Selbstgebasteltem bis zum Verkauf von Waffeln könnt ihr alles machen. Egal ob an einem Tag oder das gesamte Wochenende.“ Zeit für die Planung war also wenig. Doch dafür haben Vereine und Bürger nun die Chance, sich selbst einzubringen. Getreu dem Motto des Veranstalters: „IHR macht das unperfekte Winterdorf erst perfekt!“