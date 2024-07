Veltins-Arena: Einmalige Chance nach Taylor-Swift-Konzert – Fans aus dem Häuschen

Taylor Swift hat Gelsenkirchen für drei Tage komplett verzaubert. Rund um die Konzerte des US-Megastars in der Veltins-Arena herrschte eine magische Stimmung in der Ruhrpott-Stadt. Das lag nicht zuletzt an den Fans der 34-jährigen Popsängerin, die mit ihren Glitzer-Outfits, Freundschaftsbändern und ihrer gegenseitigen Wertschätzung in Gelsenkirchen aufgefallen sind.

Die Stadt hatte sich im Vorfeld einiges einfallen lassen, um die „Swifties“ willkommen zu heißen. Ob „Taylor Town„, „Eras Tour“-Stein auf dem „Gelsenkirchen Walk of Fame“ oder zahlreiche Taylor-Pappfiguren bei Gastronomen und Geschäften. Auf dem Weg zur Veltins-Arena war die Künstlerin omnipräsent. Nach den Konzerten gibt es jetzt ein einmaliges Angebot für die Fans.

Veltins-Arena lässt Taylor-Swift-Fans ausrasten

Für viele „Swifties“ war es ein unvergessliches Erlebnis, die „Eras Tour“ live in der Veltins-Arena mitzuerleben. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich ein ganz besonderes Erinnerungsstück des Auftritts ihres Idols zu sichern.

Denn die Veltins-Arena verlost drei Taylor-Swift-Pappaufsteller, die für das Mega-Event in Gelsenkirchen angefertigt worden waren – und zwar völlig kostenlos. Um sich eines der drei Erinnerungsstücke zu sichern, müssen Fans der Pop-Königin nur Folgendes tun:

Dem Instagram-Account der „Veltins-Arena“ folgen

Den entsprechenden Beitrag liken

Und ihren Lieblingssong von Taylor Swift in den Kommentaren nennen

Doch „Swifties“ müssen sich beeilen. Das Gewinnspiel läuft nur noch bis zum 29. Juli (23.59 Uhr). Danach sollen die glücklichen Gewinner per Losverfahren ausgewählt werden.

Mehr Themen:

Wer gewinnt, darf sich erneut über eine Reise nach Gelsenkirchen freuen. Denn die Pappfiguren werden nicht verschickt. Sie müssen an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 auf dem Vereinsgelände abgeholt werden. In diesem Sinne: Glück auf!