Tierheim Gelsenkirchen gab Hund ab – zwei Jahre später kam Post aus der Schweiz

Das Jahr 2024 befindet sich in den letzten Zügen. Und somit wird es Zeit, auf die emotionalsten Geschichten der zurückliegenden Monate zu blicken. Eine solche ereignete sich im September im Tierheim Gelsenkirchen.

Das könnte dich auch interessieren: Tierheim in NRW: Kleine Kinder plötzlich vor der Tür – ergreifend, was sie in den Händen halten

Als das Tierheim in Gelsenkirchen diesen Brief erhielt, staunten die Pfleger nicht schlecht. Die Post stammt nämlich von einem ehemaligen Schützling – den Hund hat es mittlerweile in die Schweiz verschlagen.

Tierheim Gelsenkirchen: Post aus der Schweiz

Zwei Jahre ist es her, dass Hund Prinz aus dem Tierheim Gelsenkirchen in ein neues Zuhause ziehen konnte. Damals vermittelten die Pfleger den Hund an eine Frau, die sich seither rührend um den kleinen Vierbeiner kümmert. In dem Brief, der nun in Gelsenkirchen ankam, meldet sich der Hund aus seiner neuen Heimat und bedankt sich für die Vermittlung.

+++Tierheim in NRW vermittelt alten Kater – vier Wochen später folgt die emotionale Nachricht+++

Prinz, der inzwischen auf den neuen Namen Mac Gyver getauft wurde, lebte vor zwei Jahren noch gemeinsam mit seinem Bruder im Tierheim in Gelsenkirchen. Leider wurden dieser und Mac Gyver nicht in die gleiche Familie aufgenommen. Aber der Hund hofft, dass es „meinem Bruder auch so gut geht“.

Mac Gyver berichtet, dass es ihm in der Schweiz super gehen würde und er sich inzwischen auch wunderbar eingelebt habe. „Meine Mami und ich sind überglücklich, dass wir uns gefunden haben“, heißt es in dem Brief.

Mac Gyver lebt nun in der Schweiz

Auch Anschluss scheint der Hund schon gefunden zu haben: „Habe tolle vierbeinige Freude gefunden und genieße das spannende Hundeleben“, erzählt er in dem Brief an das Gelsenkirchener Tierheim.

Mehr News:

Nun lebt Mac Gyver mit seiner Besitzerin Denise im Kanton Aargau in der Schweiz. Der Kleine hat wohl eine ganz große Reise hinter sich! Auch das Tierheim Gelsenkirchen freut sich über die tierische Post und postet den Brief in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „facebook“.