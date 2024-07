Taylor Swift auf Schalke: Jetzt ist es offiziell – Swifties stürmen schon vor Konzert zur Veltins-Arena

Die Vorfreude für Swifties steigt! Schon am Mittwoch (17. Juli) wird Taylor Swift ihr erstes von drei Konzerten in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen geben.

Mit viel Rahmenprogramm auf Schalke und bevorzugtem Einlass für Inhaber von VIP-Tickets wird die Arena wohl schon lange vor offiziellem Konzertbeginn um 18.15 Uhr gestürmt werden. Jetzt werden Fans von Taylor Swift mit einer weiteren Aktion gelockt!

Taylor Swift auf Schalke: Einen Tag vor Konzert kommt es heraus

Am Mittwoch ist es endlich soweit: Taylor Swift tritt mit ihrer „Eras Tour 2024“ erstmals in Deutschland auf! Während viele Fans und Ticketinhaber den Tag sowie die anderen Tourtermine am Donnerstag und Freitag sicher dick und fett in ihren Kalendern markiert haben, kann sich ein Besuch in der Veltins-Arena auf Schalke aber schon einen Tag vorher lohnen.

Wie jetzt bekannt wird, ist der Stand, an dem man Merchandise, also Fan-Artikel von Taylor Swift kaufen kann, schon am Dienstag (16. Juli) auf dem Gelände der Veltins-Arena in Gelsenkirchen geöffnet. Wie das Stadion auf Facebook bekannt gibt, findet der Merchandise-Verkauf an der 1000-Freunde-Mauer an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr statt.

Kleiner Trost für Fans ohne Karte

Der Merchandise-Truck an der 1000-Freunde-Mauer wird der einzige Ort sein, an dem Taylor-Swift-Fans ohne Konzertkarte trotzdem Merchandise zur „Eras Tour“ vor Ort kaufen können – darunter Pullis, T-Shirts, Armbänder, Poster oder Trinkflaschen.

Innerhalb der Veltins-Arena wird es zudem an den Konzerttagen mehrere Fanshop-Container geben, auch sogenannte „Merch-Kioske“ im Unter- und Oberrang auf den Promenaden bieten die Taylor-Swift-Andenken an. Wer vor Ort leer ausgeht oder einfach anderes zu tun hat, also vor oder nach dem Konzert mit anderen Fans Schlange zu stehen, kann viele Artikel aber auch online kaufen.