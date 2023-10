Rammstein auf Schalke: Mega-Nachfrage! Vorverkauf startet jetzt – das musst du wissen

Ungeachtet der schweren Vorwürfe mehrerer Frauen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (mehr hier) geht die Band im Jahr 2024 auf große Europatour. Dabei macht Rammstein auch Halt in Gelsenkirchen. Zunächst kündigte die Band lediglich zwei Konzerte in der Schalke-Arena an.

Nachdem am Montag (16. Oktober) bereits der exklusive Vorverkauf für Mitglieder der Rammstein-Community „LIFAD“ angelaufen ist, war klar: Die Nachfrage ist enorm. Das Management reagierte und kündigte zwei weitere Auftritte auf Schalke an. Am Mittwoch (18. Oktober) beginnt nun der Vorverkauf für alle Fans. Der Ticket-Anbieter hat zuvor bereits gewarnt (mehr dazu hier).

Rammstein-Vorverkauf auf Schalke: Das musst du wissen

Die Missbrauchsvorwürfe von Frauen und die mittlerweile eingestellten Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen gegen Till Lindemann haben der Begeisterung um die Band offenbar keinen Abbruch getan. „Wir erwarten eine hohe Nachfrage“, bereitet Ticketverkäufer Eventim die Rammstein-Fans vor dem offiziellen Vorverkaufs-Start vor. Der Grund: Neben Gelsenkirchen tritt die Band bei ihrer Europa-Tour nur noch noch in zwei weiteren deutschen Städten (Frankfurt und Dresden) auf. Damit ist klar: Wer eine Eintrittskarte für einen der Auftritte auf Schalke ergattern will, dürfte schnell sein müssen.

Los geht es ab 11 Uhr. Dann können Rammstein-Fans ihr Glück bei Eventim versuchen. Wichtiger Tipp: Wer seine Tickets in den Warenkorb geschoben hat, sollte den Kaufprozess schnell abschließen. Denn bei hohen Nachfragen kam es schon des Öfteren bei Ticketanbietern zu langen Ladezeiten und technischen Problemen. Wer den Vorgang nicht umgehend abschließt, läuft Gefahr, dass die Ticketreservierung abläuft.

Das sind die Deutschland-Termine bei der Rammstein-Tour 2024:

15. Mai 2024: Dresden

16. Mai 2024: Dresden

18. Mai 2024: Dresden

19. Mai 2024: Dresden

11. Juli 2024: Frankfurt

12. Juli 2024: Frankfurt

26. Juli 2024: Gelsenkirchen

27. Juli 2024: Gelsenkirchen

29. Juli 2024: Gelsenkirchen

30. Juli 2024: Gelsenkirchen

Mega-Konzert-Sommer auf Schalke

Wer beim Vorverkauf für Gelsenkirchen oder Dresden leer ausgeht, hat noch eine weitere Chance. Denn die Ticketvergabe für die Auftritte in Frankfurt beginnt erst am 7. November (Mitglieder) und 9. November (Nicht-Mitglieder).

