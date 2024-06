Netto in Gelsenkirchen brennt – mit üblen Konsequenzen

Großeinsatz mitten in der Nacht von Montag (10. Juni) auf Dienstag bei einer Netto-Filiale in Gelsenkirchen! Nach Informationen von DER WESTEN ging der Alarm aus der Discounter-Filiale an der Mühlenfeldstraße gegen 2 Uhr bei der Feuerwehr Gelsenkirchen ein.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie die das Feuer bereits sehen. Zunächst stand nur die Warenannahme des Netto-Marktes in Flammen. Doch dabei blieb es nicht.

+++ Netto Rückruf: Pflanzenschutzmittel nachgewiesen – DIESES Lebensmittel soll nicht verzehrt werden +++

Netto in Gelsenkirchen in Flammen: Großeinsatz!

Ein Reporter vor Ort berichtet, dass sich die Flammen in das Dach des Discounters fraßen. Dadurch geriet immer mehr Material in Brand. Zugleich drang der Brandrauch in die Räumlichkeiten der Netto-Filiale.

Mehr aus Gelsenkirchen: AfD-Beben bei Europawahl – DIESE Zahl aus der Ruhrpott-Stadt schockiert besonders

Die Feuerwehr Gelsenkirchen schickte gleich mehrere Löschzüge, um die Flammen zu bekämpfen. Um an die Brandherde zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte große Teile des Daches aufwendig abtragen.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen kämpft gegen die Flammen bei Netto. Foto: WTVnews/Weber

Wie geht es weiter mit der Netto-Filiale?

Der Feuerwehr gelang es schließlich noch in der Nacht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Doch der Brand hatte üble Konsequenzen: Denn die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die Waren durch die starke Rauchausdehnung innerhalb der Netto-Filiale zerstört wurden. Daher ist von einem hohen Sachschaden auszugehen. Wann der Discounter an der Mühlenfeldstraße in Gelsenkirchen wieder öffnen kann, ist völlig unklar.

Mehr Themen:

Auch zu der Brandursache gibt es nach dem Einsatz der Feuerwehr noch keine Erkenntnisse. Eine Brandstiftung kann allerdings nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen. Die gute Nachricht: Verletzt wurde nach Informationen von DER WESTEN bei dem Feuerwehr-Einsatz niemand.