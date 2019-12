Hund: Zwei Tiere sind schon tot! Achtung, HIER könnten Giftköder liegen!

Hund: In Gelsenkirchen fraßen bereits drei Tiere Giftköder. (Symbolbild)

Traurige Nachricht aus Gelsenkirchen. Dort sind zwei Hunde gestorben. Die Vierbeiner hatten offenbar Giftköder verschluckt, ein weiterer Hund fraß ebenfalls vergiftete Fleischstücke.

Hund: Giftköder in Gelsenkirchen

Seit dem 18. Dezember wurden bereits drei Hunde in Gelsenkirchen, Stadtteil Scholven, vergiftet. Zwei der Hunde sind bereit gestorben.

Am Freitag wurde die Polizei am Ginsterweg alarmiert. Dort hatten die zwei Hunde oder zumindest einer der Vierbeiner, Gift im eignen Garten zu sich genommen. Beide Hunde verstarben kurze Zeit später.

Weiterer Giftköder gefunden

Bei dem aktuellen Fall, am Sonntagmorgen, 22. Dezember, wurde ein Vierbeiner in einem Garten an der Borkener Straße offenbar mit Schinkenstückchen vergiftete, die er gefressen hat. Er zeigte jedoch einen Tag später noch keine Vergiftungserscheinungen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wenn du etwas gesehen hast, dann melde dich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache). (mia)