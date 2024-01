Hund in Gelsenkirchen: Streit bei Gassi-Runde eskaliert – dann wird es gefährlich

Für viele Menschen aus NRW gehört die ausgiebige Gassi-Runde mit dem Vierbeiner am Wochenende einfach dazu. Wie kann der Tag schließlich besser starten, als mit einer Runde an der frischen Luft und einem glücklichen Hund? Das dachte sich auch diese Frau aus Gelsenkirchen.

Doch während ihres Spaziergangs spielten sich Szenen ab, mit denen man sicherlich nicht rechnet. Für die Hundehalterin wurde es richtig gefährlich.

Auseinandersetzung in Gelsenkirchen zwischen Hundehaltern

Am vergangenen Sonntagmorgen (14. Januar) gegen 9.45 Uhr ging eine 44-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Hund im Stadtgarten in der Feldmark spazieren. Auf ihrem Weg durch den Stadtgarten kam ihr ein anderer Gassigeher entgegen, der ebenfalls einen Hund an der Leine führte. Als die beiden Spaziergänger nur noch wenige Meter voneinander entfernt waren, ließ der Unbekannte seinen Hund plötzlich von der Leine und animierte ihn dazu, die 44-jährige Gelsenkirchenerin anzugreifen!

Glücklicherweise hatte die Hundehalterin Tierabwehrspray dabei und konnte den Angriff abwehren, wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilte. Daraufhin bedrohte der Tatverdächtige die Gelsenkirchenerin und kam auch in bedrohlicher Haltung auf sie zu. Mit der Drohung, das Spray auch auf ihn zu sprühen, wehrte die Frau den Mann ab, der sich daraufhin entfernte. Die Frau kam also mit dem Schrecken davon, aber die Szene hätte auch ganz anders ausgehen können. Schließlich ist ein Hundeangriff nicht zu unterschätzen.

Erkennt ihn jemand?

Hast du die Szene beobachten können? Der Tatverdächtige wurde beschrieben als Mann zwischen 45 und 50 Jahre alt, circa 1,80 groß und mit dunkelbraunen Haaren. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung trug er eine dunkelgrüne Jacke des Herstellers „Jack Wolfskin“, wie er in der Pressemitteilung beschrieben ist. Sein mittelgroßer Hund hatte schwarzes Fell und war zuerst mit einer orangenen Hundeleine angeleint. Kommen diese Fakten jemandem aus Gelsenkirchen bekannt vor?

Die Polizei Gelsenkirchen ist nun auf der Suche nach Zeugen. Menschen, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zu dem Hundehalter machen können, werden gebeten, sich bei beim Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.