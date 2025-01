Gelsenkirchenerin geht an Woolworth vorbei und traut ihren Augen nicht: „Lächerlich“

Nanu, ist denn heute nicht Weihnachten? Nina Trenner dachte an nichts Böses, als sie am Morgen des 24. Dezember durch die Innenstadt von Gelsenkirchen lief.

Vor Woolworth traute die Gelsenkirchenerin ihren Augen kaum. Was der Warenhaus-Discounter im Angebot hatte, ließ sie ungläubig zurück. „Bei dem Anblick musste ich ordentlich schmunzeln und es einfach fotografieren“, so die Gelsenkirchenerin gegenüber DER WESTEN. Doch nicht jeder kann mit dem Angebot zur Weihnachtszeit etwas anfangen.

Gelsenkirchen: Woolworth-Angebot lässt staunen

Da hat sich wohl ein Woolworth-Mitarbeiter an Heiligabend einen kleinen Scherz erlaubt. Obwohl das Fest der Liebe vor der Tür stand, stand doch tatsächlich ein Verkaufsständer mit Oster-Dekoration offensiv vor dem Laden. „Die Woolworth war gerade schon der Zeit voraus“ – mit diesen Worten teilte Nina Trenner ihre Entdeckung in einer lokalen Facebook-Gruppe. Und weiter: „Weihnachten ist noch nicht mal durch , da haben die schon die Osterdeko draußen.“

Bei Woolworth in Gelsenkirchen wird der antizyklische Einkauf offenbar großgeschrieben, was die Gelsenkirchenerin ordentlich amüsierte. „In diesem Sinne euch allen frohe, besinnliche Feiertage mit euren Lieben. Lasst euch nicht stressen und genießt die Entschleunigung.“

Dieser Anblick vor Woolworth in Gelsenkirchen sorgt für große Augen. Foto: Nina Trenner

Woolworth-Angebot sorgt für Unmut: „Lächerlich“

Doch bei dem ein oder anderen sorgte das Angebot für Puls: „Die haben doch einen Knall“, moppert eine Gelsenkirchenerin. „Lächerlich“, kommentierte eine andere. Andere nehmen es wiederum mit Humor: „Ja, dann wünsche ich Euch auch schon allen ein frohes Osterfest. Bin ich zumindest die erste hier“, so eine weitere Gelsenkirchenerin mit Augenzwinkern.

Tatsächlich haben Warenhaus-Discounter wie Woolworth Dekorationen für die großen Feste des Jahres häufig ganzjährig im Programm. Dass Oster-Dekoration an Heiligabend so offensiv in die Auslage gelangt, ist jedoch durchaus ungewöhnlich – und ein kleines Schmankerl zum Jahreswechsel.