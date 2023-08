Gelsenkirchen: Mann sucht Nachmieter – und wird Opfer vom „McDonald’s-Mann“

Diese Situation kommt in Gelsenkirchen schon mal öfter vor: Man möchte aus seiner Wohnung ausziehen und sucht deshalb über das Internet nach einem Nachmieter. Danach beginnt dann der Teil der Wohnungsbesichtigung.

Dabei lässt man in der Regel fremde Personen in seine Wohnung und führt sie in den eigenen vier Wänden herum. Einem jungen Mann aus Gelsenkirchen wurde die Wohnungsbesichtigung jetzt allerdings zum Verhängnis.

Gelsenkirchen: Räuberische Erpressung

Für den Gelsenkirchener endete ein Wohnungs-Inserat im Internet am Montag (21. August) ziemlich unschön. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 19-jährige Mann laut eigenen Angaben einen Nachmieter für seine Wohnung gesucht. Nachdem er einen Interessenten gefunden hatte, verabredete sich der Gelsenkirchener am Mittag mit dem Wohnungssuchenden vor Ort in der Cranger Straße in Erle.

Gegen 13.10 Uhr erschien dann wie verabredet ein junger Mann und schaute sich die Wohnung an, ehe er sie zunächst wieder verließ. Kurz darauf kam der Mann noch mal zurück, weil er angeblich seine teure Brille in der Wohnung vergessen hatte. Der 19-jährige Gelsenkirchener und der Wohnungssuchende suchten dann gemeinsam erfolglos die Wohnung ab. Erneut verließ der Mann danach die Wohnung, um nur wenige Zeit später wieder zur Wohnung zurückzukehren.

Dieses Mal trat der angeblich Wohnungssuchende aggressiv auf. Er trat und schlug gegen die Tür. Erneut öffnete ihm der 19-jährige Mann die Wohnungstür. Unter Androhung von Gewalt ließ sich der Mann schließlich das Handy des Gelsenkircheners aushändigen. Anschließend floh der Mann in eine unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige war etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, und hatte einen kräftigen Körperbau. Der Mann hatte einen 3-Tage-Bart sowie kurze nach hinten gegelte schwarze Haare. Eine Besonderheit war sicherlich, dass der Tatverdächtige ein Mitarbeiter-Shirt von „McDonalds“ trug.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder ihn zur genannten Zeit im Bereich Cranger Straße, zwischen Emil-Zimmermann-Allee und Breite Straße, gesehen haben. Entsprechende Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der 0209 365 8112 oder unter der 0209 365 8240.