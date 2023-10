Gelsenkirchen: Unbekannter will Frau in ihrer Wohnung vergewaltigen – Helfer wird schwer verletzt

Eine Frau in Gelsenkirchen erlebte am Sonntagmorgen (15. Oktober) den absoluten Alptraum. Während sie seelenruhig in ihrem Bett lag und schlief, verschaffte sich ein fremder Mann plötzlich Zugang zu ihrer Wohnung.

Auf einmal stand der Unbekannte um drei Uhr vor ihrem Bett in Gelsenkirchen und wollte sie vergewaltigen. Ein schrecklicher Kampf begann.

Gelsenkirchen: Versuchte Vergewaltigung

In den eigenen vier Wänden sollte man sich eigentlich sicher fühlen können. Kaum vorzustellen, welche Angst die 22-Jährige gehabt haben muss, als plötzlich der fremde Mann vor ihrem Bett stand. Als sie gerade aus dem Schlaf aufschreckte, machte ihr der 37-Jährige klar, dass er nun Sex mit ihr haben wolle.

Die junge Frau schrie aus Leibeskräften, sodass ihr Schwager aus der Nachbarwohnung durch die Lautstärke wach wurde. Sofort eilte der 26-Jährige zur Hilfe. Als er dem stark alkoholisierten Eindringling gegenüberstand, kam es zum Kampf.

Schwager wird zum Retter

Während der Auseinandersetzung verletzten sich beide. Der Angreifer schlug mit dem Gesicht auf den Boden des Flurs auf, wohingegen der Schwager durch einen Messerstich am Oberschenkel verletzt wurde. Als der Tatverdächtige merkte, dass die Situation aussichtslos war, flüchtete er. Doch weitere Familienangehörige des Opfers konnten ihn stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und nahmen ihn fest.

Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht – keiner von ihnen hat lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Dem Angreifer wurde in der Klinik Blut abgenommen. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren zukommen.