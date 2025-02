Gelsenkirchen: Vermisste Valeria (14) nach Monaten wieder da – was sie der Polizei offenbart, ist unfassbar

Die verzweifelte Suche nach Valeria (14) aus Gelsenkirchen hält an. Bereits im September letzten Jahres hatte die Polizei die Öffentlichkeit über das Verschwinden der Teenagerin informiert.

Die 14-Jährige hatte am 9. September 2024 die Wohnung ihrer Eltern an der Hüller Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen verlassen. Seitdem ist sie wie vom Erdboden verschluckt. „Der Fall war für die Gelsenkirchener Polizei außergewöhnlich“, hieß es von Seiten der Ermittler. Denn in der Regel tauchen vermisste Kinder und Jugendliche bei öffentlichen Fahndungen innerhalb weniger Stunden wieder auf. Dementsprechend groß waren die Sorgen aller Beteiligten.

Jetzt ist das Mädchen wieder bei seinen Eltern aufgetaucht – und lieferte eine Begründung, die die Ermittler weiter beschäftigt.

Gelsenkirchen: 14-Jährige seit Monaten vermisst

Kurz nach ihrem Verschwinden hatten die Ermittler eine konkrete Spur. Eine Zeugin hatte das Mädchen an einer Straßenbahnhaltestelle in Ückendorf gesehen. Tatsächlich schlug ein Spürhund an. Doch die Spur sollte sich danach verlieren. Alle weiteren Hinweise und Ermittlungsansätze haben bislang nicht zum Erfolg geführt.

Die Ermittler haben nun einen schlimmen Verdacht geäußert, dass das Mädchen womöglich irgendwo unter Zwang festgehalten werde. „Es ist nicht auszuschließen, dass sie der Prostitution nachgeht und/oder Betäubungsmittel konsumiert“, so die Polizei Gelsenkirchen, die auch eine Schwangerschaft nicht ausschließen kann.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hilfe

Nach monatelanger Suche weitete die Polizei die Fahndung aus und verbreitet unter anderem Fotos der Vermissten auf digitalen Werbewänden sowie in Busse und Bahnen. Die 14-Jährige wurde folgendermaßen beschrieben:

schlank

etwa 1,55 Meter groß

schwarze, lange Haare

Die Polizei Gelsenkirchen wies aber darauf hin, dass sich ihr Aussehen mittlerweile verändert haben könnte.

Am frühen Samstagabend (22. Februar) stand das Mädchen nach gut 5 Monaten plötzlich wieder bei ihren Eltern vor der Haustür. Gegenüber ihrer Familie und den Ermittlern berichtete sie, dass sie sich in all den Monaten bei einem Bekannten in Essen aufgehalten hatte. Weitere Angaben zu dem Mann oder seinem Aufenthaltsort wollte Valeria zunächst nicht machen.

Polizei ermittelt weiter

Wie die Ermittler angeben, ist die 14-Jährige unverletzt und augenscheinlich gesund wieder aufgetaucht. Die Ermittlungen der Polizei zum Bekannten des Mädchens dauern an. Dabei werde auch geprüft, ob und wie sich er Mann strafbar gemacht hat.