Gelsenkirchen: Mann verunglückt – wichtige Kreuzung gesperrt

Folgenschwerer Unfall am Montagmorgen (14. November) in Gelsenkirchen. Dort ist ein Fahrradfahrer gegen 6 Uhr von einem weißen Kleinwagen erfasst worden. Dabei zog sich der Radfahrer schwerste Verletzungen zu. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar.

Das Unfallopfer kam nach der Erstversorgung am Unfallort unmittelbar ins Krankenhaus. Der Zusammenprall ereignete sich auf der Kurt-Schumacher-Straße auf Höhe des Berger Sees in Gelsenkirchen. Die Kreuzung mit der Emil-Zimmermann-Allee musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Gelsenkirchen: Radfahrer verunglückt

Die Spuren am Unfallort deuten auf einen heftigen Zusammenprall hin. Die Frontscheibe des Fahrzeugs ist auf Fahrerseite schwer beschädigt. Trümmerteile des Fahrrads lagen meterweite am Unfallort verstreut. Die Polizei Gelsenkirchen konnte am Morgen auf Nachfrage keine Details zum Unfallhergang und dem Zustand des Unfallopfers nennen.

Für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme musste die wichtige Kreuzung direkt an der Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer zur A2 am Morgen gesperrt werden.

Wir berichten weiter.