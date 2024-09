Gelsenkirchen: Nach Aus von Aldi-Filiale – Jahre später erhalten Anwohner DIESE Nachricht

Ganze elf Jahre ist es her, dass sich die Anwohner in Gelsenkirchen-Ückendorf von ihrer Aldi-Filiale an der Bochumer Straße verabschieden mussten. Die Filiale zog im Jahr 2013 um, an ihrer Stelle zog einst Textil-Discounter „Kik“ in das Gebäude.

Doch schon bald soll es an der Bochumer Straße in Gelsenkirchen wieder die Möglichkeit auf Lebensmitteleinkäufe geben. Allerdings ist diesmal weder Aldi oder Lidl noch Kaufland oder Rewe dafür verantwortlich. Stattdessen geht in Ückendorf eine Kette an den Start, die vielleicht noch nicht allen Kunden ein Begriff ist.

Gelsenkirchen: Neuer Laden für Ückendorf

„Schifa“ soll der neue Laden heißen, der ab dem 1. Oktober 2024 an der Bochumer Straße Lebensmittel wie Obst, Gemüse oder Frischfleisch verkauft. Dabei handelt es sich um ein arabisches Unternehmen, das vor allem mit einer besonders detailliert gekennzeichneten Nährstoff-Analyse auf seinen Produkten wirbt.

Die Konkurrenzsituation an der Bochumer Straße ist gering. Große Supermärkte oder Lebensmittelgeschäfte gibt es dort aktuell so gut wie gar nicht. Die Anwohner dürften sich daher glücklich schätzen, eine neue Anlaufstelle für ihre Alltagseinkäufe zu haben.

„Besser als ein Leerstand“, freuen sich einige Nutzer in einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe über die Neueröffnung – und werben darum, dem Geschäft eine Chance zu geben. Denn es gibt auch unschöne Reaktionen im Netz, die aufgrund der arabischen Herkunft von „Schifa“ direkt Stimmung gegen den neuen Laden machen wollen.