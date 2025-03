Gelsenkirchen: Neues Event auf Schalke – Fans bekommen sofort Gänsehaut

Die Veltins-Arena ist nicht nur Austragungsort der Heimspiele des FC Schalke 04. Jedes Jahr finden auf Schalke auch reihenweise Großevents statt. So gaben sich im vergangenen Jahr etwa Superstar Taylor Swift und AC/DC die Ehre.

Auch 2025 putzt sich Gelsenkirchen wieder heraus, wenn Arena Robbie Williams, Bruce Springsteen, Iron Maiden und Pur die Veltins-Arena zum Beben bringen werden. Davor findet erstmals ein Event auf Schalke statt – allerdings nicht in der Arena.

Stattdessen wird die alte Heimat des FC Schalke 04 Austragungsort eines Kult-Events. Die Rede ist von der Glückauf-Kampfbahn, wo einst der sagenumwobene „Schalker Kreisel“ um Ernst Kuzorra und Fritz Szepan den Gegnern Knoten in die Beine gespielt hatte. Allein der Name sorgt bei S04-Fans sofort für Gänsehaut.

Denn die in den 1920er Jahren auf einem Zechengelände errichtete Glückauf-Kampfbahn steht nicht nur für den Ursprung als Knappenverein. In dem 1928 eingeweihten Stadion erlebte der FC Schalke 04 eine Vielzahl seiner größten Erfolge, darunter sieben deutsche Meisterschaften. Erst 1973 wurde die Glückauf-Kampfbahn vom Parkstadion als Spielstätte des FC Schalke 04 abgelöst.

Glückauf-Kampfbahn: Neuer Extraschicht-Spielort

Danach kickten zeitweise die Schalke Amateur- und Jugendmannschaften in der altehrwürdigen Spielstätte. Heute ist die Glückauf-Kampfbahn Heimspielstätte der DJK SuS Schalke-Nord und mittlerweile auch der Schalker Frauen. Das mittlerweile wieder errichtete Eingangsportal erinnert dabei heute noch an die ruhmreichen Zeiten.

Und jetzt kommt noch ein weiteres Kapitel hinzu. So wird die Glückauf-Kampfbahn 2025 Teil der Extraschicht. „Die weitläufigen Tribünen, die imposanten Flutlichtmasten und die authentische Atmosphäre machen die Kampfbahn zu einem Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Fußballfans, sondern für alle, die ein Stück Ruhrgebiets-Tradition hautnah erleben möchten“, heißt es dazu in einer Pressmitteilung zum Kulturfestival im Ruhrgebiet. Was für eine Art von Event am 18. Juni (18 bis 2 Uhr) im alten Schalker Stadion stattfinden wird, ist allerdings noch nicht klar.