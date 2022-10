Gelsenkirchen: Anwohner flippt bei diesem Anblick komplett aus – „Gehirn auf Reserve“

Wut bei einem Anwohner aus Gelsenkirchen! Martin S. war mit seinem Hund im Stadtteil Rotthausen unterwegs als er eine Entdeckung machte, die ihn fassungslos zurückließ.

Mit dem Hund spazieren gehen und die Natur genießen: Für Martin S. aus Gelsenkirchen ist das eigentlich Entspannung pur. Doch bei einer seiner Gassi-Runden sah der Tierliebhaber etwas, was ihn auf 180 brachte: Unbekannte haben ihren Müll einfach in einem Tunnel am Heckenweg abgestellt.

Gelsenkirchen: Abgestellter Hundekorb bringt Martin S. auf die Palme

Bei dem Müll handelte es sich um einen Hundekorb – und bevor sich Martin S. dem Korb näherte, hatte er eine schlimme Ahnung. Davon berichtete er in einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe – und teilte ein Bild von seinem Fund. „Das ist ein Hundekorb. Der steht in Rotthausen, Richtung Wiehagen zum Penny. Ganz ehrlich, ich hatte ein ungutes Gefühl, als ich mich mit meinem Hund dem Korb genähert habe. Zum Glück ist nur Müll in den Säcken“, schrieb er zu dem Beitrag dazu. „Leute denkt ihr eigentlich gar nicht mehr nach. Gehirn auf Reserve oder Durchzug gestellt. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der was Schreckliches gedacht hat bei dem Anblick von weitem.“

In den Kommentaren unter dem Beitrag erntete der Gelsenkirchener viel Zustimmung. Eine Frau erlebte sogar ähnliches: „Es stand vor kurzem eine wohlig zugedeckte Kinderwagenschale zwischen Kinderheim und St. Emmaus Gemeinde in der Altstadt… in aller Herrgottsfrühe. Gut geschützt neben dem großen Papiercontainern. Da habe ich gedacht mir rutscht gleich das Herz in die Hose, was vor allem dem Standort des Dings geschuldet war. Keine Ahnung, wer sowas da so platziert.“

Gelsenkirchen: Martin S. hat das Schlimmste gedacht

Und auch eine andere Frau war bei dem Anblick des Bildes fassungslos: „Warum denken, wenn die Welt für Dreck offen ist? Nämlich für die dreckigen Menschen, die sowas machen. Für mich auch unverständlich, aber wird keiner ändern können. Dennoch traurig und ich hätte nicht anders gedacht.“

Gegenüber DER WESTEN berichtete Martin S.: Es sei nicht das erste Mal, dass dort Müll abgelegt wird! „Aber diesmal war es das erste Mal, dass ein Hundekorb mit blauen Müllsäcken dort lag. Ich als Hundehalter und generell tierlieber Mensch hab mich erschrocken und das Schlimmste gedacht. Es kotzt mich immer wieder an, wenn ich sowas sehen. Jegliche Achtung vor der Natur und Respekt gegenüber den Mitmenschen fehlt.“