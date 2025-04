Gelsenkirchener entdeckte Restaurant-Beleg aus den 60ern – die Preise sind kaum zu glauben

Diesen Fund wird Gastronom Patrick aus Gelsenkirchen so schnell nicht vergessen!

Beim Aufräumen zum Jahresende 2024 wühlte er sich durch einige Kisten in seinem Keller, als er plötzlich einen alten Restaurant-Beleg fand. Als er ihn durchlas, traute er seinen Augen nicht.

Gelsenkirchener entdeckte Restaurant-Beleg aus den 60ern

Patrick Barciaga kennt sich mit Gastro-Preisen bestens aus, betreibt den „Imbiss am Schacht“ in Herten. Doch als er beim Aufräumen einen Beleg aus dem Jahre 1968 fand, war die Verwunderung groß – allen voran wegen der Preise, die darauf abgedruckt waren.

Womöglich war an jenem 20. Januar 1968 sein Opa mit der Familie essen gegangen – in der Gaststätte Ostrops-Hof an der Brauckstraße 34 in Gelsenkirchen. Sechs Hauptgerichte, mehrere Vorspeisen und zahlreiche Getränke gönnte sich die Gruppe. Heute wäre dafür ohne jeden Zweifel ein dreistelliger Betrag fällig – doch vor 57 Jahren zahlte Patricks Familie dafür unfassbare 62,70 D-Mark (zehn Prozent davon entfiel auf die Mehrwertsteuer)!

Patrick fand einen Restaurant-Beleg von 1968. Foto: Patrick Barciaga

Ein „Zigeunerschnitzel“ gab es für entspannte 6 Mark, das wurde direkt sechsmal bestellt. Drei Champignon-Toasts gab es für insgesamt 13,50 Mark – und beim Bierpreis werden heutige Hopfen-Fans Schnappatmung bekommen: Pro 0,2-Liter-Glas Bier – also ein Kölsch – musste man gerade mal 50 Pfennig bezahlen!

„Heute kaum noch vorstellbar“

Patrick teilte den irren Fund in einer lokalen Facebook-Gruppe – und erntete massenweise erstaunte und wehmütige Reaktionen. Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Ein Zeitzeugen-Dokument! Ein Bier 50 Pfennig. Heute kaum noch vorstellbar“

„Das waren noch Zeiten“

„Im Jahr 1968 verdiente man circa 900 DM pro Monat. Da war 62,70 DM eine stolze Summe.“

Seine eigenen Preise in seinem Hertener Imbiss – beispielsweise für eine Portion Currywurst mit Pommes, inklusive Bierchen dazu – hält Patrick Barciaga übrigens „knapp unter 20 DM“, wie er selbst verrät.