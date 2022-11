Gelsenkirchen: Teenie-Gang wird aus dem Nichts brutal – zwei Männer verletzt

Brutaler Vorfall in Gelsenkirchen.

Eine Siebenköpfige Gruppe Jugendlicher ging unvermittelt auf zwei Personen vor einem Gemeindeszentrum los. Die Täter schlugen und traten auf ihre Opfer ein und flüchteten anschließend. Die Polizei Gelsenkirchen sucht jetzt nach den Tätern.

Teenie-Gang prügelt plötzlich auf Personen ein

Wie die Polizei Gelsenkirchen berichtet, ereignete sich der brutale Vorfall am Donnerstag (3. November) gegen 20.45 Uhr am Rotthausener Gemeindezentrum an der Schonnebecker Straße.

Aus bisher ungeklärter Ursache gingen sieben Jugendliche plötzlich auf einen 48-jährigen und einen 23-jährigen Gelsenkirchener auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang los. Bei der brutalen Attacke wurden die beiden Männer aus Gelsenkirchen mit Schlägen und Tritten traktiert.

Jugendliche fliehen nach brutaler Tat

Nach ihrem Angriff flüchteten die Mitglieder der Teenie-Gang über einen Fußweg in südliche Richtung. Die Tatverdächtigen werden auf etwa 14 bis 16 Jahre alt geschätzt und trugen bei dem Angriff alle schwarze Klamotten.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder zur Aufklärung des Geschehens beitragen können. Falls du etwas gesehen hast, kannst du dich bei der Kriminalwache unter der Nummer 0209 365 8240 melden.