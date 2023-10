Gelsenkirchen bekommt neues Mega-Highlight – „Bin gespannt“

Es ist so weit. Nach langem Warten kann sich Gelsenkirchen auf eine Neueröffnung freuen. Ganze drei Jahre lang stand die Gastronomie im Schloss Horst leer. Doch damit ist jetzt Schluss.

Am 20. Oktober eröffnet ein neues Lokal in dem historischen Ambiente des Gelsenkirchener Gewölbekellers. Letzterer ist Namensgeber für das „GE-wölbe“, mit dem direkt große Erwartungen verknüpft werden. Die soll ein bekannter Fernsehkoch erfüllen.

Gelsenkirchen: TV-Koch weckt Erwartungen

Hochzeit in der großen Glashalle, dinieren im Gewölbekeller oder im Biergarten im Schatten des Schlosses – das „GE-wölbe“ will eine der großen Adressen für schicke Abende in Gelsenkirchen sorgen. Dafür haben sich die beiden Gelsenkirchener Magnus Grimm und Michael Isert mit dem Oberhausener Koch Stefan Opgen-Rhein zusammengetan, der vielen aus TV-Shows bei Kabel 1 bekannt sein dürfte.

In den Sozialen Netzwerken sorgt das neue Lokal bereits für Aufregung. „Ich freue mich über eine neue Gastronomie in Gelsenkirchen“, schreibt etwa ein Gelsenkirchener. „Bin gespannt. Macht auf jeden Fall neugierig, was man so hört und liest“, so eine andere. Viele fragen sich jedoch, was ab dem 20. Oktober im Schloss Horst zu erwarten ist. „Bei der exponierten Lage und dem Ambiente im Kellergewölbe wird das hoffentlich eine Küche von höherem Niveau als die bessere Pizzabude zuletzt da drin“, hofft ein Gelsenkirchener.

Das verspricht der Koch vom neuen „GE-wölbe“

Einen ersten Einblick in das Konzept des neuen Restaurants gibt TV-Koch Stefan Opgen-Rhein in der WAZ: „Unsere Küche wird nicht zu abgedreht sein, vor allem auf saisonale und regionale Zutaten setzen, aber eben auch Klassiker mit vielen internationalen Einflüssen kombinieren.“

Als Vorspeisen gebe es etwa Salate mit Hähnchenbrust (12 Euro) oder Garnelen (15 Euro) oder eine gebratene Entenleber auf warmen Kartoffelsalat (13 Euro).