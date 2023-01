Gelsenkirchen: Nach Brücken-Anschlag auf fahrende Autos – Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Jetzt geht es den Brücken-Rowdies aus Gelsenkirchen an den Kragen! Am Dienstag (3. Januar) hatten Unbekannte morgens eine Gehwegplatte auf ein fahrendes Auto geworden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, um die Verantwortlichen zu finden. Rückblick: Ein Autofahrer (31) war in der Dunkelheit gegen 5.30 Uhr am Vincktunnel mit seinem Audi in Gelsenkirchen unterwegs.

Was an der Ausfahrt des Tunnels in Richtung Buer auf ihn warten sollte, konnte er nicht ahnen. Gerade aus dem Tunnel herausgekommen, landete eine Gehwegplatte auf der Windschutzscheibe seines Autos! Der Stein traf das Auto frontal, zertrümmerte die Windschutzscheibe zum Glück aber nur zu Teilen.

Gelsenkirchen: Polizei nimmt nach Brücken-Anschlag zwei Jugendliche fest

Wie durch ein Wunder blieb der Audi-Fahrer unverletzt. Jetzt hat die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag (5. Januar) mitgeteilt, dass zwei Jugendliche festgenommen wurden. Dank Zeugenaussagen von Anwohnern konnte die Polizei schon am Dienstagabend (3. Januar) zwei Teenager (15 und 14 Jahre) in einem Wohnhaus in Tatortnähe ausfindig machen.

Das Amtsgericht Essen hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft zwei Haftbefehle erlassen. die beiden Tatverdächtigen sitzen jetzt in U-Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch (4. Januar) mitteilten, wurde am Dienstagabend erneut in Buer ein Stein auf ein Fahrzeug geworfen, das aus dem Vincketunnel in Richtung Horster Straße fuhr.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Gegen 19.10 Uhr passierte ein 45-jähriger Mann aus Marl mit seinem Kleintransporter die Tunnelausfahrt, als seine Windschutzscheibe von einem Stein getroffen wurde. Der Marler blieb unverletzt und alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet trotz der Festnahme der mutmaßlichen Täter dennoch weiterhin um Zeugenhinweise, ob jemand zwischen dem 29. Dezember und dem 3. Januar rund um die Ausfahrt des Vincktunnels etwas Auffälliges beobachtet oder gehört hat. Hinweise werden unter 0209 365 7112 entgegengenommen.