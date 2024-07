Gelsenkirchen: Anwohner gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden – „Total schockiert“

Riesen-Wut in Gelsenkirchen! Dass die Straßen in der Pottstadt nicht überall wie aus einem Guss aussehen, ist klar und irgendwo auch nicht zu erwarten. Doch bei diesen Bildern bleibt selbst hartgesottenen Bewohnern von Gelsenkirchen die Spucke weg.

Auf Facebook wird unter Gelsenkirchenern heiß diskutiert, denn: Gerade erst frisch geteerte Straßen haben schon wieder Schäden, Risse und Schlaglöcher. Wer hier mit seinem Auto drüberfährt, riskiert schwerste Schäden an Reifen und Achsen. Kein Wunder, dass die Anwohner aus Gelsenkirchen bei diesem Anblick auf die Barrikaden gehen!

Gelsenkirchen: Anwohner gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden

Eine Frau lässt ihrer Wut freien Lauf, schreibt: „Unglaublich, so eine Flickschusterei habe ich noch nicht gesehen. Die Vandalenstraße und die Germanenstraße bekommen wegen ihrer schlimmen Straßenschäden eine neue Fahrbahndecke. Ich glaube, es kann jeder verstehen, dass ich total schockiert war. Wie die neue Straßendecke aussieht! Die Abflüsse liegen fünf Zentimeter tiefer, teilweise kann man die gar nicht mehr öffnen. Absolut gefährlich für Fahrräder und Fußgänger, die die Straße überqueren.“

Sie beklagt, dass sie keinerlei Rückmeldung auf ihre Beschwerden von Gelsenkirchen-Oberbürgermeisterin Karin Welge (62, SPD) erhalten hätte: „Ich habe schon eine Mail an unsere Oberbürgermeisterin geschickt. Bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Oder überhaupt reagiert!“

Gelsenkirchen: Hier sieht man, dass die frisch geteerte Straße schon wieder sanierungsbedürftig ist. Foto: Privat

Und auch andere Bewohner fallen vom Glauben ab. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Unglaublich. Kommt da niemand vom Hoch- oder Tiefbaureferat zur Abnahme?“

„Laut Foto ist das eine rissige Flickstraße. Das Zeug hält nur ein Jahr. Warum macht man das? Verstehe ich nicht. Sowas macht man zur Not. Betrug, weil teuer abgerechnet und billig verbaut.“

„Wird sich bestimmt auch niemand melden, von denen wohnt dort ja keiner.“

„Fachkräfte waren das garantiert nicht!“

Auch diese Straße in Gelsenkirchen avanciert zum Endgegner für jedes Fahrzeug. Foto: Privat

„Verkehrsflächen werden regelmäßig überprüft“

Gegenüber DER WESTEN nimmt ein Stadtsprecher Stellung zum Straßendesaster. Der Sprecher: „Es gibt in Gelsenkirchen 732 Kilometer an Straßen, die in unterschiedlichem Zustand sind. Während der überwiegende Teil sich in einem befriedigenden bis sehr gutem Zustand befindet, sind rund 120 Kilometer in unterhaltungsintensivem Zustand. Diese Verkehrsflächen werden regelmäßig überprüft. Die Stadt investiert in die Reparaturen von Schlaglöchern bis zu 90.000 Euro jährlich. Die Bürger können Straßenschäden jederzeit über die App ‚GE-meldet‘ oder im Internet auf der Homepage melden.“

Und auch auf die Kritik an OB Welge bezüglich der Nichtbeantwortung von Mails verteidigt der Sprecher die Stadtmutter: „Tatsächlich beantwortet die Oberbürgermeisterin jede an sie persönlich gerichtete Anfrage. Bei der Menge an Anfragen kann es mit der Beantwortung jedoch ein wenig dauern. Hier bitten wir um Verständnis.“ Na, vielmehr sind wohl Geduld und Nerven aus Stahl gefragt, wenn man über die Straßen fährt.