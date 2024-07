Gelsenkirchen: Motorradfahrer verliert die Kontrolle – Ärzte können ihm nicht mehr helfen

Ein schrecklicher Unfall erschüttert Gelsenkirchen! Am Mittwochabend (24. Juli) hatte ein Motorradfahrer einen verhängnisvollen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Bei einem Überholvorgang streifte er das Heck des Autos vor ihm und verlor daraufhin die Kontrolle über sein eigenes Fahrzeug.

+++ Gelsenkirchen greift am Hauptbahnhof durch – jetzt könnte es richtig eklig werden +++

Der Fahrer stürzte und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Doch konnten ihm die Ärzte vor Ort nicht mehr helfen, sodass er noch in der Nacht verstarb.

Gelsenkirchen: Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

Ein simples Überholmanöver sollte dem 44-jährigen Mann auf dem Motorrad zum Verhängnis werden. Gegen 17.30 Uhr war der Fahrer auf der Ulfkotter Straße im Stadtteil Scholven in Richtung Stadtkern unterwegs. Dort wollte er ein Auto überholen.

Auch aktuell: Veltins-Arena: Schock-Absage nach Taylor Swift in Gelsenkirchen– Mega-Show fällt aus

Allerdings ließ er sich beim Überholvorgang zu wenig Platz und streifte mit seinem Fahrzeug das Heck des Vordermanns. Der Gelsenkirchener verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad. Er kam von der Straße ab und stürzte.

Gelsenkirchen: Polizei sperrt Straße und ermittelt

Vor Ort gaben die alarmierten Rettungskräfte ihr Bestes und brachten den 44-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus. Allerdings waren seine Verletzungen so schwer, dass er ihnen noch in der Nacht auf Donnerstag erlag.

Hier haben wir mehr News für dich zusammengestellt, die dich interessieren könnten:

Die Polizei nahm am Abend den Unfall auf, sperrte die Stelle weiträumig ab. Noch bis 21.30 Uhr war die Ulfkotter Straße sowohl für Fahrzeuge als auch Fußgänger gesperrt. Auch Einsatzkräfte von der Polizei Recklinghausen halfen bei der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Ursache dauern allerdings noch an.