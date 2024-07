Gelsenkirchen greift am Hauptbahnhof durch – jetzt könnte es richtig eklig werden

Alles kommt im Leben zurück – dieses Motto hat wohl auch die Stadt Gelsenkirchen zum Anlass genommen, um sich jetzt gegen fiese Wildpinkler zu schützen. Am Hauptbahnhof solltest du dir künftig zweimal überlegen, wo du deine Notdurft verrichtest…

Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof pinkelt zurück! Aktuell wird am Hauptbahnhof ein neuer Schutzlack getestet, der Wildpinkler einen Strich durch die Rechnung macht. Wie die „WAZ“ berichtet, hat die Stadt unter anderem den Säulen am Südeingang einen neuen Anstrich verpasst. Es handelt sich dabei um einen Spezial-Lack.

Gelsenkirchen testet erst einmal nur

Der Lack ist extrem wasserabweisend – und das sorgt dafür, dass Flüssigkeiten wie beispielsweise Urin einfach abperlen. Doch das ist noch nicht alles. Der Lack ist so beschaffen, dass er seine Oberfläche vergrößert, der Urin perlt nicht nur ab, sondern wird auch noch zurückgeworfen. Du pinkelst dich also quasi selbst an – wie unangenehm!

Bislang testet die Stadt Gelsenkirchen die Maßnahmen nur. „Der hydrophobe Lack wurde zu Testzwecken zunächst an Standorten rund um den Hauptbahnhof aufgetragen, zum Beispiel an den Säulen des Südausgangs“, sagt Stadtsprecher Martin Schulmann.

Gelsenkirchen Hauptbahnhof soll sauberer werden

Außerdem ist der neue Anstrich farbenfroh, versprüht eine freundlichere Atmosphäre als das triste Grau. Die Stadt erhofft sich von der Maßnahme, dass Wildpinkler abgeschreckt werden. So soll der Gelsenkirchener Hauptbahnhof sauberer werden. Gerade an Bahnhöfen wird nicht selten wild gepinkelt. Der Lack könnte auch noch an weiteren Standorten getestet werden.

„Für die Anschaffung und Testung des Lacks wurden im Haushaltsberatungsverfahren 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt“, sagt Schulmann. Wo der Lack bereits getestet wurde und welches Fazit die Stadt daraus zog, das liest du bei der „WAZ“.