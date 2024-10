Gelsenkirchen: Nächster Entführer geschnappt! Schlag gegen die „Mocro-Mafia“

Explosionen und Entführungen – im Sommer war die sogenannte „Mocro-Mafia“ in aller Munde. Diese hat gleich bei mehreren Gelegenheiten ihren Drogen-Krieg mitten in NRW ausgefochten. Anfang Juli verschleppten Anhänger zwei Personen von Bochum nach Köln und hielten sie dort fest, folterten sie.

Mehrere Personen, die an der Entführung beteiligt gewesen sein sollten, wurden bereits im Juli und August festgenommen. Darunter war ein 19-Jähriger (>>mehr dazu liest du hier). Nun wurde ein weiterer Tatverdächtiger in Gelsenkirchen gefasst.

Gelsenkirchener (24) festgenommen

24 Jahre ist der Tatverdächtige alt. Am frühen Donnerstagmorgen (17. Oktober) schnappte die Polizei zu. Die Ermittlergruppe „Sattla“ durchsuchte seine Wohnung und nahm den Beschuldigten auf den Haftbefehl des Kölner Amtsgerichts hin fest. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, an der Entführung der beiden Personen von Bochum nach Köln-Rodenkirchen beteiligt gewesen zu sein – und das aktiv.

Auch interessant: Gelsenkirchen: Frau bei Straßenbahn-Unfall verletzt – Lebensgefahr!

Er soll sich der Geiselnahme und gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht haben. In der Wohnung des Gelsenkircheners stellten die Ermittler Mobiltelefone sicher. Nun werden die Daten darin ausgewertet.

Gelsenkirchen: Zwei Wohnungen durchsucht

Nicht nur die Wohnung des 24-Jährigen, auch die eines möglichen Komplizen wurde durchsucht. Gegen den 29-Jährigen besteht der Verdacht, im Vorfeld der Entführung Beihilfe geleistet zu haben. Die Ermittlungen laufen nun weiter.

Mehr News:

Am 5. Juli hatten Spezialkräfte die zwei Entführten aus einem Wohnhaus in Rodenkirchen befreit und gleich vier Verdächtige mitsamt Schusswaffen aufgehalten. Noch in der Nacht durchsuchten sie sechs weitere Wohnungen und nahmen noch zwei Tatverdächtige fest. Somit gibt es nun insgesamt acht verdächtige Personen.