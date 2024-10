Gelsenkirchen: Messerstecherei in der Altstadt! 33-Jähriger schwer verletzt

Es ist nicht verwunderlich, dass sich Menschen immer wieder streiten – sei es wegen Kleinigkeiten oder wegen großer Meinungsverschiedenheiten. Dass es dabei auch mal laut wird und Schimpfwörter fallen, versteht sich von selbst.

So ein Streit ist am vergangenen Samstag (19. Oktober 2024) gegen 7.55 Uhr in Gelsenkirchen (NRW) aber völlig außer Kontrolle geraten. Jetzt liegt nicht nur eine Person schwer verletzt im Krankenhaus – auch die Polizei ermittelt. Doch was ist passiert?

Gelsenkirchen: Streit in NRW eskaliert – Mann schwer verletzt

Wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilte, begann die Tragödie mit einer verbalen Auseinandersetzung. Worum es dabei ging, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Doch es blieb nicht bei Worten, denn später eskalierte die Auseinandersetzung vor dem Lebensmittelgeschäft am Margarethe-Zingler-Platz.

So zogen ein bislang unbekannter Tatverdächtiger und ein 33-jähriger Gelsenkirchener beide ein Messer. Doch es kam noch schlimmer: Der Unbekannte verletzte den 33-Jährigen mit der Tatwaffe schwer und flüchtete nach der Tat. Nachdem eine Zeugin die Polizei gerufen hatte, wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermitteln: Tatverdächtiger wird gesucht

Derzeit laufen die Ermittlungen noch. Auch die Suche nach dem Tatverdächtigen wird fortgesetzt. Er wird folgendermaßen beschrieben: Er ist ca. 25 bis 35 Jahre alt und ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er ist schlank und trug schwarze Kleidung. Außerdem hatte er eine Mütze und eine Bauchtasche bei sich.

Wer die Person sieht oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Gelsenkirchen (Tel.: 0209 365 7512) in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch die Kriminalwache (Tel.: 0209 365 8240) entgegen.