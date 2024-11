Gelsenkirchen: In der Innenstadt bleibt Kunden die Spucke weg – „Immer noch unbegreiflich“

Eigentlich ist es ja bekannt, dass in der Innenstadt von Gelsenkirchen immer mehr Geschäfte schließen, jedoch gibt es einen ganz besonderen Laden, der kürzlich sein 15-jähriges Bestehen feiern konnte. Kein Wunder, denn dieses Geschäft ist wirklich etwas ganz Besonderes.

Seit 15 Jahren befindet sich das „Wundervoll“ an der Arminstraße, in der Innenstadt von Gelsenkirchen. Selbst die Besitzerin Elke Weinert kann kaum fassen, dass sie ihr Geschäft bereits so lange betreibt. Gegenüber der „WAZ“ berichtet sie: „Für mich ist das immer noch unbegreiflich“. Jedoch ist dies kein Wunder, denn Elke Weinert bietet ihren Kunden auch ein außergewöhnliches Angebot.

Gelsenkirchen: Große Auswahl an Designer-Klamotten

In dem Laden in der Innenstadt von Gelsenkirchen werden nämlich echte Designer-Klamotten verkauft, jedoch aus zweiter Hand. Das Geschäft nimmt die Kleidung von den sogenannten Bringkundinnen auf Kommission entgegen und stellt diese im Geschäft zur Schau.

Sobald ein Kleidungsstück verkauft wurde, erhalten sowohl die ehemalige Besitzerin als auch das Geschäft einen Teil des Gewinns. Dabei findet man im „Wundervoll“ in der Innenstadt von Gelsenkirchen eine große Auswahl von Marken wie Joop, Armani, Sportalm, MCM oder Aigner. Ein Konzept, das die Kunden seit bereits 15 Jahren begeistert.

Trotz aller Krisen läuft das Geschäft in der Innenstadt von Gelsenkirchen weiterhin hervorragend. Gegenüber der „WAZ“ berichtet Elke Weinert, dass insbesondere ihre Verkaufsstrategie der Grund für ihren Erfolg ist: „Unsere Kundinnen sind sehr dankbar, dass sie von vorn bis hinten bedient werden, dass unsere ganze Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist.“

Elke Weinert erfüllt sich ihren großen Traum

Ein weiterer Grund für den Erfolg des Geschäfts in Gelsenkirchen liegt wohl daran, dass Weinert in das „Wundervoll“ viel Herzblut und Kreativität investiert. Sogar das Schaufenster wird jeden Monat umdekoriert, den immerhin ist „das Fenster das A und O“.

Mit der Eröffnung des Geschäfts hat sich Weinert einen lebenslangen Wunsch erfüllt. Sie berichtet: „Die Selbstständigkeit war immer mein Traum – und dieses Geschäft“. Und an das Aufhören denkt die 68-Jährige noch lange nicht: „Ich liebe es“. Mehr über die Eröffnung des Geschäfts erfährt man in diesem Artikel der „WAZ“