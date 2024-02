Hochzeit in Gelsenkirchen: Spezielle Locations veröffentlicht – „Seltsame Welt“

Die eigene Hochzeit soll einer der schönsten Tage im Leben eines jeden Brautpaares werden. Viele Paare planen diesen Tag schon weit über ein Jahr im Voraus, um dafür zu sorgen, dass von Catering bis musikalische Unterstützung alles perfekt ist. Auch der Ort einer Hochzeit ist entscheidend.

In NRW gibt es neben den klassischen Sälen und Hallen noch weitere, ganz besondere Locations. Auch Gelsenkirchen punktet mit einigen außergewöhnlichen Locations für den großen Tag.

Gelsenkirchen: Hochzeit auf einem Schiff?

Es gibt viele Orte, an denen man eine Hochzeit feiern kann. In Gelsenkirchen gehört zu diesen auch ein Schiff. Brautpaare können hier auf den Schiffen der Weißen Flotte ihre Hochzeit abfeiern. Unterschiedlich große Schiffe laden Brautpaar und Anhang ein, auf dem Rhein-Herne-Kanal die Landschaft des Ruhrgebiets genießen, wie „Ückendorf aktuell“ berichtet. Als Ausgangspunkt dient die Anlegestelle „Hafen Graf Bismarck“.

Wer es noch außergewöhnlicher haben will, für den lohnt sich der Besuch in der Zoom Erlebniswelt. Auch in dem beliebten Zoo ist das Heiraten möglich, und zwar mitten in der der tropischen Erlebniswelt „Asien“. Ja-Sagen zwischen Schildkröten und Orang-Utans? Das wird bei den Gästen auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Auch in der Tropenhalle können Gelsenkirchener heiraten. Selbstverständlich wird das ganze außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden, sodass keine Blicke der negieren Besuchern stören.

Für echte Schalke-Fans

Für die Fußballfans aus NRW steht außerdem noch eine weitere, ganz besondere Location für die Hochzeit zur Verfügung: Die Veltins-Arena. Zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit, sich im Flair des berühmten Stadions das Ja-Wort zu geben. Ein Termin steht bereits fest: der 19.04.2024. Für Schalke-Fans ein ziemlich symbolträchtiges Datum.

Nicht alle Gelsenkirchener sind so überzeugt von den ungewöhnlichen Hochzeitlocations, die ihre Stadt zu bieten hat. „Es ist schon eine seltsame Welt: im Zoo heiraten…“, äußert sich ein User in einer Facebook-Gruppe. Doch wer es mag, der wird an diesen Orten sich einige unvergessliche Momente erleben. Auf der städtischen Seite zum Thema Heiraten finden Interessierte Informationen zu den Preisen und den Terminen.