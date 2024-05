Gelsenkirchen: Berühmtes Gebäude steht im Netz plötzlich zum Verkauf – selbst die Stadt ist sprachlos

Der Wohnungsmarkt in NRW ist schwierig. Vor allem in den Großstädten dauert die Suche nach einer geeigneten Immobilie oft Monate. Wer ein paar hunderttausend Euro auf der hohen Kante hat, kann sich jetzt in Gelsenkirchen ein echtes Prachtexemplar sichern.

Ausgerechnet ein denkmalgeschütztes Rittergut steht nämlich jetzt in der Stadt im Ruhrgebiet zum Verkauf. Und dass dieses Anwesen so einfach im Netz angeboten wird, verblüfft selbst die Stadt. Die „WAZ“ berichtet über dieses ungewöhnliche Immobilienangebot.

Gelsenkirchen: Denkmal-Rittergut sucht neuen Besitzer

Das große denkmalgeschützte Haus Leithe, ein ehemaliger Adelssitz am Junkerweg, steht jetzt auf dem Online-Immobilienportal Immowelt.de zum Verkauf. Circa 1668 Quadratmeter auf einem „großzügigen Grundstück“ von 4625 Quadratmetern könnten bald einem glücklichen Käufer gehören. Als „historisches Juwel mit eigener Wikipedia-Eintragung und zahlreichen Artikeln“ und als „geschichtsträchtiges Rittergut aus dem Jahr 1565“ wird Haus Leithe in der Anzeige bezeichnet, wie die „WAZ“ berichtet.

Die Genehmigung für zehn Wohneinheiten und Außenstellplätzen liegt bereits vor. Doch selbst die Stadt ist überrascht, dass das denkmalgeschützte Rittergut nun im Internet angeboten wird. Demnach wollte der Eigentümer aus Dortmund zuvor mit Vertretern der Stadt über den Verkauf sprechen, doch ein derartiger Termin kam nie zustande. Der geplante Verkauf soll weder angekündigt noch angesprochen worden.

Verfall eines Denkmals?

Seitdem der Eigentümer das Anwesen in Gelsenkirchen im Jahr 2012 gekauft hatte, fanden keinerlei bauliche Maßnahmen auf dem Gelände statt. Der stadtplanungspolitische Sprecher der FDP, Ralf Robert Hundt, ist über die Situation verärgert. „Trotz des weiteren Verfalls setzt der jetzige Besitzer für die geschichtsträchtige Ruine einen Kaufpreis an, der mehr als doppelt so hoch ist wie der Preis, den die GGW (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft) damals bekommen hat“, zitiert die „WAZ“ ihn.

