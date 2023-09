Gelsenkirchen: Ticket-Ärger nach Eventverlegung – jetzt spricht der Veranstalter Klartext

Am 26. August sollte eigentlich in Gelsenkirchen die große 90s-Supershow stattfinden. Doch wenige Woche vorher mussten die Veranstalter das Event plötzlich verschieben. Und zwar nicht nur auf ein anderes Datum, sondern in eine andere Stadt.

Das Event bleibt zwar im Ruhrgebiet, doch jetzt soll nicht mehr an der Trabrennbahn in Gelsenkirchen gefeiert werden, sondern in der Gruga-Halle in Essen – und zwar über sechs Monate später (hier mehr dazu). Bei vielen Partygästen ist die Enttäuschung groß, sodass sie ihr Ticket unverzüglich wieder zurückgeben wollen. Allerdings gibt es offenbar Probleme bei der Erstattung. DER WESTEN hat beim Veranstalter nachgefragt.

Gelsenkirchen: Veranstalter äußert sich zu Rückerstattungsproblemen

Aus einem Open-Air-Event wird eine Veranstaltung unter geschlossenem Dach. Da wollen viele Ticket-Inhaber nicht mitspielen und fordern ihr Geld zurück. Doch offenbar kommt es bei der Rückerstattung ein wenig zu Problemen. „Aktuell ist der Aufwand so groß, dass es bei der Bearbeitung zu Verzögerungen kommt“, gesteht der Pressesprecher der 90s Super-Show auf Nachfrage von DER WESTEN.

Mit welcher Zeitspanne Betroffene genau rechnen müssten, kann der Veranstalter nicht genau sagen, doch eines verspricht er: „Jeder bekommt sein Ticket erstattet.“ Selbst bis kurz vor dem Event im März hätten Ticket-Inhaber noch die Möglichkeit ihre Karte zurückzugeben. Damit der Vorgang reibungslos ablaufen könne, seien die Veranstalter jedoch auch auf die korrekte Angabe der Ticket-Inhaber angewiesen. Name, Adresse, Kontodaten und die Ticketnummer seien erforderlich.

DARAUF müssen Betroffene achten

Zudem sei „der alte klassische Weg per Post in diesem Fall tatsächlich der beste. Ansonsten kann auch das Formular auf unserer Seite genutzt werden. Wir bearbeiten das Anliegen so schnell wie möglich und viele Menschen haben ihr Geld auch bereits erstattet bekommen“, so der Pressesprecher. Einige Ticket-Inhaber beschweren sich in den sozialen Medien, dass sie seit Wochen sogar auf eine Rückmeldung warten würden. Doch diesen Vorwurf kann der Veranstalter nicht verstehen. „Wir antworten jedem Kunden und haben E-Mails rausgeschickt. Vielleicht sind welche im Spam-Ordner gelandet, aber wir lassen keine Nachricht unbeantwortet.“

Zudem weist der Sprecher im Namen der Veranstalter darauf hin, dass nur Tickets zurückerstattet werden könnten, die auch bei ihnen direkt erworben wurden. „Bei allen anderen Anbietern haben wir keinen Einfluss auf die Refundierung und auch keinen Zugriff auf die Gelder“, so die klare Ansage.

Wer noch bis zum 23. März 2024 warten kann, muss nichts machen, denn die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Es gibt auch inzwischen wieder neue Karten zu erwerben. Die Veranstalter arbeiten hinter den Kulissen bereits fleißig an dem Programm. Ein kleines Detail hat der Sprecher bereits verraten: „Es wird nicht komplett das gleiche Line-Up, aber die Gäste können sich auf tolle Künstler freuen.“