Gelsenkirchen: Kurz vor England-Spiel auf Schalke – Fußballfans empört

Am Sonntag, den 30. Juni 2024, treffen England und die Slowakei in Gelsenkirchen im Rahmen des EM-Achtelfinales aufeinander und versuchen das Runde ins Eckige zu bekommen. Damit das auch gelingt, darf eins natürlich nicht fehlen: Abertausende Fußballbegeisterte, die in der Arena AufSchalke ordentliche die Stimmung aufheizen. Damit alle Fans auch wirklich pünktlich um 18:00 Uhr zum Spielbeginn im Stadion sind und die Atmosphäre von Anfang an miterleben können, versammeln sie sich bereits Stunden zuvor in der Großstadt im zentralen Ruhrgebiet.

Damit, dass der großzügige Zeitpuffe nicht reichen könnte, da Gelsenkirchen für den Andrang der Fußballfans nicht gewappnet ist, hätte jedoch am Morgen des Spieltages noch keiner gerechnet.

Gelsenkirchen: Fußball-Euphorie weicht der Empörung

„Wohin man auch schaut, überall sind England-Fans.“ Diese Nachricht macht derzeit im Netz die Runde. Auf X, ehemals Twitter, teilen unzählige Menschen Bilder von feiernden England-Fans, die in Gelsenkirchen auf den Einstieg ins Achtelfinale anstoßen. Jede Menge laute Musik, grölende Fans und fließender Alkohol – da kann es auch schon mal unübersichtlich werden. Insbesondere, wenn die Fußballbegeisterten sich langsam aber sicher in Richtung Stadion bewegen.

„Die Straßenbahnen ab Gelsenkirchen HBF sind voll“, berichten Fußballfans in den sozialen Netzwerken. „Die Straßenbahnlinie 107 von Essen zum Stadion ist ziemlich tot“, wird eine andere Stimme laut. Beigefügte Fotos und Videos bestätigen das beschriebene Chaos. Menschen stehen dichte gedrängt in den Gängen der Bahnen und verhindern so, dass die Türen überhaupt schließen.

Fans schlottern mit den Knien

Während der Spielstart minütlich näher rückt, wird der ein oder andere Fußballfan langsam hektisch, wenn er daran denkt, die ersten Spielminuten zu verpassen und nicht mehr rechtzeitig im Stadion anzukommen.

„Es ist Zeit, die Straßenbahn vom Zentrum Gelsenkirchens zum Spielort zu nehmen – oder es wäre Zeit, wenn die Straßenbahnen nicht so voll wären“, witzelt einer im Netz, um seinen Frust zu verbergen. Andere nehmen hingegen kein Blatt vor den Mund und lassen ihrer Empörung freien Lauf.

„Da die Straßenbahnen vom Zentrum Gelsenkirchens zum Stadion so überfüllt sind und nur selten fahren (…) habe ich und viele andere beschlossen, zu Fuß zum Stadion zu gehen, um sich die Mühe zu sparen“.

In der gesamten Stadt stehen vor dem Spielbeginn Helfer zur Seite, die internationalen Zuschauern den schnellstmöglichen Weg zur Arena AufSchalke aufzeigen. Ob es alle Fans trotzdem noch rechtzeitig zum Stadion schaffen, bleibt abzuwarten.