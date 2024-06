Nach Gelsenkirchen-Bashing: Plötzlich schauen alle EM-Fans auf die Schalke-Arena!

Der ganze Kontinent schaut gerade auf Deutschland. Hier ist die EM aktuell im vollen Gange. Zahlreiche ausländische Fußball-Fans besuchen regelmäßig die Städte, in denen die Spiele stattfinden. Mit dabei ist auch Gelsenkirchen mit der Veltins-Arena (heißt zur EM „Arena AufSchalke“).

Und was musste sich Gelsenkirchen – speziell die Einwohner – in den letzten Tagen nicht für fiese Sachen anhören. Zum Beispiel von den England-Fans, die es zum Vorrundenspiel ihrer Nationalelf gegen Serbien in die Ruhrpott-Stadt verschlagen hatte. Sie gingen hart mit Gelsenkirchen ins Gericht, bezeichneten die Pott-Stadt als „Shithole“ („Drecksloch“), wie wir bereits hier berichteten.

Gelsenkirchen hat es nicht leicht

Ein Wort, welches wohl jeden Gelsenkirchener tief getroffen haben dürfte. Doch nach dem ganzen bösen Gelsenkirchen-Bashing schauen die EM-Fans jetzt ganz genau auf die Schalke-Arena. Und der Grund ist dieses Mal sogar erfreulich!

Denn: In Gelsenkirchen gibt es die günstigste Bratwurst! Genauer gesagt teilt sich die Pott-Stadt den Spitzenplatz mit Düsseldorf. In beiden Stadien zahlst du für eine Wurst jeweils 3,30 Euro, wie ein Ranking des Sportwettenanbieters Betway ergab.

HIER wird es richtig teuer

Die drei Stadien mit den teuersten Speise- und Getränkepreisen sind übrigens die Allianz Arena in München, gefolgt von einem Gleichstand zwischen dem Olympiastadion Berlin und dem Rheinenergiestadion Köln. Alle drei Stadien verkaufen Bratwürste und Softdrinks zu Preisen um die 5 Euro. Gut, dass Gelsenkirchen wenigstens in Sachen Preise ein Vorreiter ist!

