Gelsenkirchen: Mann besucht EM-Spiel in der Veltins-Arena – es war wohl sein letzter Stadionbesuch

Gerade im Ruhrgebiet ist Fußball für viele Menschen mehr als nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, eine Religion, das größte Glück im manchmal tristen Alltag. Doch Glück und Traurigkeit liegen manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. So wie bei Reiner Majorczyk, der jetzt während der Fußball-EM in Gelsenkirchen ein bewegendes Erlebnis hatte.

+++ Sein Lieblingspferd und die ganze Familie verabschieden Norbert ein letztes Mal – Tränen fließen +++

Reiner ist leidenschaftlicher Fußball-Fan – aber auch sehr krank. An dieser Stelle kommen seine Tochter und der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Ruhr ins Spiel. Das Wünschewagen-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, sterbenskranken Menschen einen letzten Reise- oder Ausflugs-Traum zu erfüllen. Die Ziele sind ganz unterschiedlich: Die eine möchte noch einmal das Meer sehen, der andere ein letztes Mal zu Hause der Terrasse sitzen (>>> hier die ganze Geschichte). Für Reiner Majorczyk wiederum ging es nach Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Wünschewagen bringt Reiner zum EM-Spiel

Denn das war so: Reiners Tochter hatte das große Glück, für ihren Vater zwei Eintrittskarten für die Fußball-EM ergattern zu können. Und zwar für das Spiel Georgien gegen Portugal am 26. Juni. Ein echter Kracher, wie wir heute wissen. Die EM-Neulinge aus Georgien fegten die große Fußball-Nation Portugal mit 2:0 vom Platz. Doch als die Tochter seinerzeit bei der Karten-Versteigerung Tickets bekam, herrschte erst einmal Ungewissheit: Wie sollte ihr kranker Vater nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena kommen?

Unser Bericht über 10 Jahre Wünschewagen Essen des ASB Ruhr: Ute verabschiedet sich langsam vom Leben – ihr letzter Wunsch ist „gigantisch“

„Mit uns natürlich!“, hieß es vom Wünschewagen-Team des ASB Ruhr, der aktuell auf seinen Social-Media-Seiten darüber berichtet. Die ehrenamtlichen Helfer Georg Gooßens und Horst Pilzecker holten Reiner Majorczyk ab und brachten ihn nach Gelsenkirchen zur Veltins-Arena. Auf Schalke angekommen, lief alles wie am Schnürchen. Denn Michael Waterwiese vom Deutschen Roten Kreuz hatte den besonderen Ausflug bestens vorbereitet.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tolle Erinnerungen an ein Kracher-Spiel

Für Reiner war dieser womöglich letzte Besuch in einem Fußball-Stadion ein ganz besonderer. Er genoss den Abend, fieberte ordentlich mit und erlebte ein packendes Spiel. Die Eindrücke und die Erinnerungen an dieses Erlebnis werden ihm sicherlich noch einmal Kraft gegeben haben.

Mehr Themen:

Die bundesweit 24 Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.