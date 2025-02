„Wir glauben an Gelsenkirchen!“ Kultlokal macht vor Neueröffnung irre Ansage

Am Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen eröffnet ein neues Lokal. Schon am Mittwoch (5. Februar) geht’s los. Ab 9.00 Uhr können sich die ersten hier ihren Frühstückskaffee holen. Darauf haben viele bereits lange gewartet. Endlich sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Plakate, die die Fenster verdecken, fallen.

Schon im Vorhinein hat das neue Lokal in Gelsenkirchen jedoch für Furore gesorgt. Dafür sorgt unter anderem der ein oder andere Spruch auf den Plakaten, die die Fenster des Cafés schmücken.

Gelsenkirchen: „Cafe & Bar Celona“ eröffnet

„Wir glauben an Gelsenkirchen“ – das steht dick und fett für alle sichtbar an der Außenwand des neuen Cafés. Das „Cafe und Bar Celona“ feiert am Mittwoch feierlich seine Eröffnung in der City und macht gleich eine weitere Ansage auf seinen Plakaten: „Hier kommt das schönste Celona im Pott“.

Ab 9.00 Uhr können die ersten Gäste hier mit ihrem Frühstück starten, aber auch Mittag- und Abendessen gibt es in dem neuen Lokal nebst kalten und warmen Drinks. Die Systemgastronomie hat in NRW noch weitere Standorte in Essen, Bochum, Hagen, Bielefeld, Wuppertal oder auch Bielefeld.

Gelsenkirchener voller Freude und Sorge

Über die Neueröffnung freuen sich die Gelsenkirchener riesig. „Ich freue mich“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. „Die Filiale in Essen liebe ich. Ich hoffe, dass ich hier auch nicht enttäuscht werde. Alles Gute, viel Erfolg und einen guten Start“, wünscht sie den Betreibern im Pott. „Ist eine echte Bereicherung“, zeigt sich auch eine andere Nutzerin begeistert. Doch muss sie gleich einschieben: „Hoffentlich kann es sich halten“.

Und mit dieser Sorge ist sie nicht alleine. „Das ist dann der vierte Laden in diesem Objekt“, bemerkt ein Nutzer unheilvoll. „Habe mir die Karte angesehen. Man muss es sich leisten können. In Gelsenkirchen – schwierig“, gibt auch ein anderer zu Bedenken.