Gelsenkirchen: Parkplätze sollen HIERFÜR verschwinden – Anwohner-Ärger vorprogrammiert?

Ob das den Anwohnern in Gelsenkirchen so gefallen wird?

Fast den gesamten Oktober über verschwinden ganze 20 Parkplätze in der Innenstadt von Gelsenkirchen-Buer. Ein Verband möchte die Flächen komplett umgestalten.

Gelsenkirchen: 20 Parkplätze in Buer gestrichen

„Autos runter, Menschen und Kultur rauf“ – so lautet das Motto der „URBANus“-Herbst-Aktion vom 1. bis 23. Oktober.

So sollen die Parkplätze in Buer aussehen. Foto: Insane Urban Cowboys

In diesem Zeitraum will der Verband „Insane Urban Cowboys“ 20 Parkplatze in Gelsenkirchen-Buer in so genannte „Stadt-Terassen“ umbauen.

Heißt: Statt Autos sollen nun Bänke, Tische, Fahrradstationen oder Pflanzkübel die Parkplatz-Flächen befüllen. Auserkoren für diese Aktion wurden die Parkflächen zwischen der Hagenstraßen 52 und 56.

Wo parken die Anwohner drei Wochen lang ihre Autos?

Im Oktober soll die Aktion mit einem Festival inklusive DJ-Set und Wein-Tasting eingeläutet werden.

Wo die Anwohner in den drei Wochen während des „URBANus-Herbst“ ihre Autos alternativ abstellen sollen, teilen die „Insane Urban Cowboys“ in ihrer Pressemeldung nicht mit.

