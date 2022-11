Gelsenkirchen soll eigenen Walk of Fame bekommen – ausgerechnet HIER

Ein Hauch von Hollywood weht durch das Ruhrgebiet. Ausgerechnet Gelsenkirchen könnte sich demnächst mit Glanz und Glamour rühmen.

Die Stadt plant mit Hochdruck einen Walk of Fame in Gelsenkirchen zu errichten. Welche Stars dort geehrt werden und wo das Ganze stattfinden soll, erfährst du hier.

Gelsenkirchen soll eigenen Walk of Fame bekommen

Beispiele wie Halloween oder die Rabattaktion am sogenannten Black Friday beweisen, dass immer mehr Trends aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland überschwappen. Ausgerechnet in Gelsenkirchen soll die berühmte Tradition des Walk of Fames Anklang finden.

In Los Angeles werden bereits seit 1957 prominente Menschen aus der Unterhaltungsbranche mit den Sternen geehrt. Der Regisseur Stanley Kramer erhielt damals die erste Auszeichnung auf dem Boulevard.

Laut dem „WDR“ soll auch das Ruhrgebiet schon bald seine eigene Version bekommen. Dafür soll kein geringerer Platz als die Kulturmeile im Stadtteil Buer herhalten. Die Bodenplatten mit den entsprechenden Namen sollen direkt vor dem Kino Schauburg gesetzt werden. Ob diese nach dem amerikanischen Vorbild auch in einer Stern-Form gestaltet werden, sei bisher unklar.

Gelsenkirchen: Erste Anwärter auf eine Würdigung

Fest stehen allerdings schon erste Anwärter auf eine solche Ehrung. So sollen unter anderem Rudi Aussauer oder Manuel Neuer schon bald auf dem Walk of Fame gewürdigt werden. Beide haben einen bedeutenden Teil in ihrer Fußballkarriere in Gelsenkirchen verbracht. Zur Debatte stehen außerdem auch die aus Gelsenkirchen stammende Sängerin Claire Waldoff und der Künstler Anton Stankowski.

Dem „WDR“ zufolge können Bürger über die Social-Media-Plattformen auch eigene Vorschläge unterbreiten. Kreative aus dem Ruhrgebiet sind ebenfalls dazu eingeladen, ihre Ideen für die Gestaltung der Bodenplatten vorzustellen.