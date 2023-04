Gelsenkirchen: Kinder in Gefahr! Dramatische Notrufe erreichen die Feuerwehr

Fürchterlicher Ostersonntag (9. April) für Bewohner eines Hauses in der Gelsenkirchner Neustadt. Die Feuerwehr wurde am Morgen alarmiert und eilte sofort zum Ort des Geschehens in der Bochumer Straße.

Die ersten Notrufe klangen höchst dramatisch: Mehrere Menschen seien in Gefahr und würden an Fenstern auf ihre Rettung warten. Rund 50 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren aus dem Raum Gelsenkirchen verloren daher keine Zeit.

Gelsenkirchen: Wohnzimmer in Brand – 12 Kinder in Gefahr

Tatsächlich stand im 1. Obergeschoss ein Wohnzimmer in Vollbrand. Die Feuerwehrkräfte handelten blitzschnell. Sie holten 12 Kinder und fünf Erwachsene mittels einer Drehleiter aus dem Gefahrenbereich. Fast alle Geretteten mussten zur Behandlung in Kliniken gebracht werden.

Erwischt hat es auch einen Feuerwehrmann! Er kam beim Einsatz auf der Drehleiter mit Rauchgasen in Kontakt und musste deshalb ins Krankenhaus.

Gelsenkirchen: Eltern und Kinder müssen in Notunterkunft

Schlimm sind auch die Folgen des Feuers: Eine Mutter mit fünf Kindern sowie eine Familie mit vier Kindern mussten im Haus Heege am Stadtrand von Gelsenkirchen untergebracht werden. Das Haus in der Bochumer Straße ist nicht mehr bewohnbar.

Mehr zur Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen:

Die Berufsfeuerwehr wurde 1904 gegründet

Im Stadtgebiet gibt es vier Feuer- und Rettungswachen, vier reine Rettungswachen und drei Notarztstandorte

Die Hauptwache befindet sich in Gelsenkirchen-Buer (Neubau 2005)

Es gibt zudem noch neun Freiwillige Feuerwehren, sogenannte Löschzüge, mit etwa 250 aktiven Mitgliedern

Rund 100 Einsätze täglich, meistens Rettungsdienste

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

