Gelsenkirchen: Aufgeheizte Stimmung im Problem-Viertel – Anwohner fühlen sich DAZU genötigt

Es geht um den Stadtteil Gelsenkirchen-Bismarck, hier geht es immer wieder rasant zu. Die Bürger von Gelsenkirchen-Bismarck sind an einem Punkt angekommen, an dem der Frust überhand nimmt. Einige von ihnen drohen nun offen damit, bei den nächsten Wahlen rechtspopulistische Parteien zu wählen. Die Situation in diesem Stadtteil scheint an einem frustrierenden Punkt festgefahren zu sein. Lösungsansätze sind auch nicht in Sicht.

Die Stimmung ist gekippt und das könnte eine gefährliche Grundlage für Fremdenhass und Extremismus bieten. Vielleicht sogar mehr als der bereits aufgeheizte Israel-Konflikt.

Gelsenkirchen-Bismarck bald braun?

Auf der jüngsten Sitzung des Präventionsrates Bismarck wurde deutlich, dass einige Bürger mit ihrer Geduld am Ende sind. Ein Anwohner bringt es drastisch auf den Punkt: „Keiner darf sich wundern, wenn Bismarck braun wird.“ Grund dafür sind die anhaltenden Probleme, wie Jugendkriminalität, Drogenhandel, Müll und Lärm, die mit einer „gefährlichen Überfremdung“ des Stadtteils in Verbindung gebracht werden. Hervorgerufen wird dieser Gedanke durch den Zugang von Menschen aus Südosteuropa und anderen Länder nach Gelsenkirchen.

Die Schuldzuweisungen sollen wohl gar nicht so realitätsfern sein, so berichtet die Polizei, der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und lokale Politiker. Nach ihnen würden sich Menschen mit Migrationshintergrund dort nicht angemessen benehmen. Doch in der aufgeladenen Stimmung, werden die oben genannten Probleme oft verallgemeinert „den Ausländern“ zugeschrieben. Die Realität ist komplexer, aber die Wut und Verzweiflung der Bürger nehmen so viel Raum ein, dass differenzierte Betrachtungen sehr schwerfallen.

Gewalt und Drogen als tägliche Begleiter

Gewaltbereite Jugendliche und junge Männer mit Migrationshintergrund, so berichten zumindest die Anwohner, sind ein großes Problem. Drogenhändler agieren mittlerweile ungeniert mit Umhängetasche und E-Roller entlang der Bismarckstraße. Eltern erzählen von Übergriffen auf ihre Kinder, von Beleidigungen und Bedrohungen durch Jugendliche. Die Lage ist ernst und die Bevölkerung fordert, dass endlich gehandelt wird.

Selbst kleine Erfolge, wie die Verringerung des Drogenhandels durch verstärkte Kontrollen, verlieren an Bedeutung angesichts neuerlicher Vorfälle. Die Probleme sind vielschichtig und die Behörden stoßen immer mehr an ihre Grenzen. Die Einsatzzeiten, Zuständigkeiten und Prioritäten der Ordnungskräfte sind begrenzt und können nicht alle Anliegen der Bürger sofort und effektiv bearbeiten.

Aktive Bürger setzen sich ein

Es gibt allerdings auch aktive Bürger, die sich gegen die Verwahrlosung ihres Stadtteils stemmen. Freiwillige Helfer säubern regelmäßig die Straßen und entfernen Müll. Doch diese Bemühungen reichen leider nicht aus, um die Probleme in Gelsenkirchen-Bismarck zu bekämpfen.

Es muss also dringend etwas passieren, denn die Lage in Gelsenkirchen-Bismarck ist an einem sehr kritischen Punkt angekommen. Die Bewohner sind frustriert, die Probleme nehmen überhand und die Behörden sind oft machtlos. Es braucht dringend effektive Lösungen, um den Stadtteil vor einem drohenden Kipppunkt zu bewahren. Der Appell der Bürger ist eindeutig.