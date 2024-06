Essener lachen sich schlapp: England-Fan will Gelsenkirchen loben – er ahnt nicht, was er anrichtet

Essen und Gelsenkirchen, das ist so eine Sache. Nicht nur die Fußball-Fans von Rot-Weiss Essen gönnen dem FC Schalke 04 herzlich wenig. Und auch sonst herrscht zwischen den beiden Nachbarstädten eine gesunde Rivalität.

Über die Worte eines englischen Fußball-Fans beim Public Viewing in der EM-Fan-Zone im Gelsenkirchener Nordsternpark dürften sich die Essener deshalb wohl reichlich amüsieren. Zwar wollte der Londoner Gelsenkirchen nach den teilweise heftigen Urteilen seiner Landsleute (hier mehr zur „Drecksloch“-Diskussion >>>) eigentlich loben. Doch der Schuss sollte im Interview mit DER WESTEN nach hinten losgehen.

+++ Gelsenkirchen: Pfand-Ärger beim Public-Viewing! Fan rastet aus: „Komm, lass sein“ +++

Essener halten sich nach Gelsenkirchen-Lob die Bäuche

Die englischen Fans sind eigentlich bereits weitergezogen. Nach dem Auftaktspiel der Three Lions am Sonntag (16. Juni) in Gelsenkirchen geht es für die Engländer am Donnerstag (20. Juni) zum zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark in Frankfurt weiter.

Oli und seine Freunde aus London reisten trotzdem nach Gelsenkirchen. Der Grund: Sie haben sich auf viele EM-Tickets beworben und am Ende den Zuschlag für das Kracher-Duell der Vorrunde zwischen Spanien und Italien bekommen. Und das findet nun einmal am Donnerstag in Gelsenkirchen statt. Zur Einstimmung schauten sich die Londoner das Deutschland-Spiel gegen Ungarn vor der ehemaligen Zeche Nordstern an.

Mehr zur EM 2024: Gelsenkirchen zieht nach England-Eklat Konsequenzen – vor Spanien – Italien ist alles klar

Dass Gelsenkirchen bei seinen Landsleuten teilweise wenig Anklang fand, kann Oli nicht verstehen: „Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich kann es auch nicht glauben. Ich hatte bisher eine gute Zeit.“ Auf die Frage, was er denn bislang in Gelsenkirchen besichtigt hatte, antwortet Oli: „Die Zeche Zollverein.“ Wenn das mal nicht gefundenes Fressen für alle Essener ist. Schließlich liegt das Unesco-Weltkulturerbe zwar unweit von Gelsenkirchen, allerdings eben auf dem Essener Stadtgebiet.

England-Fan Oli wollte eigentlich eine Lanze für Gelsenkirchen brechen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

„Alle sind super nett“

Zur Ehrenrettung erklärt der Londoner, dass noch nicht viel Zeit seit ihrer Ankunft vergangen sei und er immerhin schon in der Gelsenkirchener Innenstadt war. „Wir hatten ein paar Bier in der Kneipe und alle sind super nett hier.“

Mehr Themen:

Von der Herzlichkeit der Menschen im Ruhrpott konnte er sich also schon überzeugen. Er und seine Freunde hoffen jetzt, dass sie nach dem Spiel in der Veltins-Arena nicht einschlafen, wie ein England-Fan beim Spiel gegen Serbien. „Ich kenne ihn zwar nicht. Aber ich klage seine Freunde an. Man weckt jemanden doch auf, oder?“ Schauen wir also mal, was wird.