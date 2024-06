Deutsche Bahn in Gelsenkirchen: Plötzlich hängt da dieses Schild – Schalke-Fans müssen tief durchatmen

Ganz Europa schaut dieser Tage nach Gelsenkirchen. Erst die EM 2024, dann die Konzerte von Rammstein und Taylor Swift in der Veltins Arena. Tausende Menschen werden zu den Mega-Events mit der Deutschen Bahn nach Gelsenkirchen anreisen.

Sie alle werden Zeuge einer ganz besonderen Aktion der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof der Ruhrpott-Stadt. Bei Schalke-Fans dürfte diese allerdings böse Erinnerungen wecken.

Deutsche Bahn in Gelsenkirchen: „Kein Witz“

„Kein Witz, die Schilder hängen wir wirklich auf“, verkündet die Deutsche Bahn in der Woche vor dem Start der EM 2024 in Deutschland. Die Rede ist von roten Schildern unterhalb der Ortsschilder an zahlreichen Hauptbahnhöfen in Deutschland. Sie werden in allen Städten zu sehen sein, in denen die Spieler der Fußball-Nationalmannschaft des DFB geboren sind.

Fußball-Kenner wissen: Gleich zwei Spieler aus der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann stammen aus Gelsenkirchen. Doch daran wollen zumindest die Schalke-Fans in einem Fall sehr ungern erinnert werden.

Schalke-Fans brauchen starke Nerven

Die Rede ist neben Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan natürlich von Nationaltorwart Manuel Neuer. Das Eigengewächs aus der Schalker Knappenschmiede wechselte nach dem DFB-Pokalsieg 2011 beider Fanlager zum FC Bayern München. Ein Wechsel, den viele Schalker Neuer niemals verziehen haben und der seinerzeit auch in München von großen Protesten begleitet wurde. Schließlich war der Weltklasse-Keeper bekennender Schalke-Ultra.

Die Bayern-Fans sollte Neuer schließlich mit Leistung und zahlreichen Titel-Gewinnen überzeugen. Schalke-Fans müssen hingegen noch heute tief durchatmen, wenn sie an Manuel Neuer denken. Und die Zeit, für die er steht – mit Spielern wie Raul, Höwedes oder Huntelaar. Denn heute steckt der Ruhrpott-Verein in der zweiten Liga und tief im finanziellen Minus fest. Allein der Anblick des Namens auf dem Schild der Deutschen Bahn am Gelsenkirchener Bahnhof dürfte also bei vielen Schalkern für Unmut sorgen.

Kunden des Unternehmens sind aus anderen Gründen weniger amüsiert: „Super, es wäre natürlich effektiver, wenn man daran arbeiten würde, dass alle Fans auch pünktlich zu den Spielen kommen, anstatt solche Schilder aufzuhängen.“ Andere Fußball-Fans empfinden die Idee grundsätzlich als gelungen.