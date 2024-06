Gelsenkirchen: Panne an der Veltins-Arena – plötzlich knallt es! „Kaum ist die UEFA auf Schalke“

Die EM 2024 wirft seit Wochen ihre Schatten voraus. Ganz Gelsenkirchen putzt sich für das Fußballfest im eigenen Land heraus. Die großen Leinwände für das Public Viewing im Nordsternpark werden aufgebaut, Bauwerke mit Fahnen und Bannern geschmückt, dazu gibt es im gesamten Stadtgebiet größere und kleine Highlights in Verbindung mit dem Fußballfest (mehr dazu hier >>>).

Aber die Uefa drückt nicht nur der Stadt ihren Stempel auf. Der europäische Fußballverband krempelt auch die Veltins-Arena für die EM 2024 auf links. Das Ergebnis brachte den ein oder anderen Fan bereits mächtig auf die Palme (hier mehr Details dazu >>>). Bei den Arbeiten kam es offenbar auch zu einem Zwischenfall.

Gelsenkirchen: Panne an der Veltins-Arena

„Uefa 1 – Schalke 0“, kommentiert Markus H. aus Gelsenkirchen einen Vorfall an der Veltins-Arena in einer lokalen Facebook-Gruppe lapidar. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärt der Gelsenkirchener, dass er sich am Wochenende vor Beginn der Fußball-Europameisterschaften die Umbauarbeiten an der Veltins-Arena anschauen wollte.

“Als es 50 Meter von uns entfernt geknallt hat, haben wir uns umgedreht und das Ergebnis gesehen.” Markus H. zückte seine Kamera und hielt den Moment fest. Eine Laterne ragte plötzlich nicht mehr senkrecht nach oben, sondern lag umgeknickt am Boden. Daneben ein Gabelstapler. „Kaum ist die UEFA auf Schalke… fehlt uns eine Laterne“, so der Gelsenkirchener.

Panne bei Bauarbeiten an der Veltins-Arena. Foto: Markus H.

Diese Spiele der EM 2024 finden auf Schalke statt:

16. Juni, 21 Uhr: Serbien – England.

20. Juni, 21 Uhr: Spanien – Italien.

26. Juni, 18 Uhr: Georgien – Portugal.

30. Juni, 18 Uhr: Achtelfinale: Sieger Gr. C – Dritter D/E/F

Gelsenkirchener sehen es positiv

Andere Anwohner nehmen es mit Humor. „Wenn Fachkräfte Stapler fahren“, kommentiert einer amüsiert. Weitere zeigen sich erleichtert, dass nur die Laterne und nicht etwa ein Mensch umgefahren wurde. Und Scherben bringen ja bekanntlich Glück.