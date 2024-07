Zeche Zollverein: Riesenjubel über Mega-Attraktion! „Einzigartig“

Da das Wetter in NRW in den letzten Wochen zu wünschen übrig ließ, sehnen sich viele Menschen nach warmen, sonnigen Tagen und einem Besuch im Freibad. In Essen gehören das Grugabad, das Schwimmzentrum Kettwig und das Bad und Sport Oststadt zu den beliebtesten Ausflugszielen. Doch es gibt noch eine weitere Adresse, auf die sich schon viele Ruhrpottler gefreut haben.

Die Zeche Zollverein ist der wohl ungewöhnlichste Ort in NRW, um bei warmen Temperaturen eine Runde zu schwimmen. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien öffnen sich hier wieder die Tore.

Zeche Zollverein: Werksschwimmbad auf der Kokerei startet in die Saison

„Pünktlich zu Beginn der Sommerferien eröffnet wieder das Werksschwimmbad auf der Kokerei Zollverein und bietet eine einzigartige Abkühlung im Herzen der Industriekultur!“, verkünden die Verantwortlichen die frohe Botschaft. Planschen und Baden in unmittelbarer Nähe zu den Koksöfen? Das ist hier möglich. Wo früher noch Kohle und Koks gebacken wurde, befindet sich jetzt das 12 × 5 Meter große Becken.

Die Frankfurter Künstler Dirk Paschke und Daniel Milohnic fertigten das Werksschwimmbad 2001 im Rahmen des Kunstprojekts „Zeitgenössische Kunst und Kritik”. Seitdem steht der Pool inmitten der beeindruckenden Industriearchitektur. Der Besuch in dem einzigartigen Schwimmbad ist zudem kostenlos!

Berühmt ist das Schwimmbad auch für den jährlichen „Arschbombenwettbewerb“. Eine Jury entscheidet, wer die „schönste Arschbombe“ hat. Am 17.08. ist es in diesem Jahr so weit.

Pünktlich zu den Sommerferien öffnet das Werksschwimmbad der Zeche Zollverein seine Pforten: ab dem 06.07.2024 bis zum 25.08. täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr. Besucher sollten beachten: Aufgrund der Tiefe von 2,40 Metern ist das Becken nur für Schwimmer zugelassen. Nichtschwimmer dürfen das Becken leider nicht betreten, auch nicht mit Schwimmhilfen.